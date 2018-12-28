الجمعة 28 ديسمبر 2018 16:06
تظاهرات بالخرطوم في جمعة الوفاء للشهداء والأمن يستخدم الغاز
تجددت التظاهرات الاحتجاجية بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام.
التفاصيل:
- أفاد شهود عيان أن مئات المحتجين تظاهروا في أحياء (المنشية و"ود نوباوي" والشعبية ومنطقة بري ) بعاصمة السودانية الخرطوم.
- وأضاف الشهود أن المحتجين خرجوا من المساجد عقب صلاة الجمعة وهم يهتفون ضد النظام.
- وفرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع المتظاهرين في ود نوباوي بمدينة أم درمان وهي أحد معاقل زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي.
- وأشار الشهود إلى إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين بحي المنشية جنوب شرقي الخرطوم.
- وأفاد شهود عيان بخروج متظاهرين في قرية "الكسمبر "بولاية الجزيرة (وسط البلاد)، وقام المتظاهرون بقطع الشارع الرئيسي الرابط بين الخرطوم ومدينة ود مدني.
- وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت اليوم الجمعة لتفريق ما بين 300 و400 محتج بعدما غادروا مسجدا في أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم.
- ودعت جماعات معارضة ونشطاء إلى تنظيم احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة بعد صلاة الجمعة اليوم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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