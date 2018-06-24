تطورات سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

توجه الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية ونواب البرلمان.

وفيما يلي متابعة لأبرز المستجدات على سير العملية الانتخابية:

مرشح "حزب الشعب الجمهوري" محرم إنجه بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة



- من المنتظر أن يتقدم 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً للإدلاء بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.



- تجري العملية الانتخابية في عموم البلاد بين الساعة (08:00 و17:00) بالتوقيت المحلي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية في حال لم يكف الوقت في بعض المراكز المزدحمة.



- لدواعٍ أمنية، نقلت مروحيات عسكرية البطاقات وموظفي اللجان الانتخابية في ثلاث ولايات جنوب شرقي تركيا، هي وان ودياربكر وسيعرت، إلى مراكز الاقتراع في عدد من المناطق بالولايات المذكورة.



- عدد مقاعد البرلمان الجديد ارتفعت إلى 600 مقعد بعدما كانت 500، ومدة الدورة البرلمانية خمس سنوات بدل أربع.

ميرال أقشنر، مرشحة حزب الخير تدلي بصوتها في الانتخابات التركية

- يتنافس على منصب الرئيس 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومحرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري، وميرال أقشنر، مرشحة حزب "إيي"، بينما تشارك ثمانية أحزاب في السباق لنيل أغلبية مقاعد البرلمان.



- الفوز بالرئاسة يقتضي الحصول على 50% + 1 من الأصوات وفي حال عدم تحقيق ذلك يتنافس الفائزان بأكثر الأصوات في جولة إعادة يوم 8 يوليو المقبل.

- انتهت يوم الثلاثاء الماضي، عملية الاقتراع للمواطنين الأتراك في الخارج بعد 13 يوما من التصويت، حيث أقامت السلطات التركية صناديق اقتراع بـ 123 ممثلية خارجية في 60 دولة، بينها 63 ممثلية بأوربا التي يعيش فيها نحو 2.5 مليون ناخب.

- هذه الانتخابات هي الأولى بعد تعديلات دستورية وُصفت بالتاريخية، وتمنح الرئيس المقبل صلاحياتٍ واسعة َ النطاق.

- اختتم أردوغان وإنجه حملاتهما الانتخابية بعقد مؤتمرات في إسطنبول (السبت) قبل يوم من انتخابات يرى كثيرون أنها الأهم في تركيا منذ عقود.

- سيحصل الفائز بالرئاسة في التصويت الذي يجرى اليوم على صلاحيات تنفيذية جديدة واسعة النطاق بموجب تعديل دستوري دعمه أردوغان وتم التصديق عليه العام الماضي.

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات

اللاجئون السوريون

- مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة محرم إنجه، وهو معلم سابق، تعهد مرارا خلال حملته بإعادة السوريين لبلادهم.

- كرر محرم إنجه التعهد خلال حشد انتخابي قائلا إنه سيصلح العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ويعين سفيرا في دمشق في غضون 10 أيام من انتخابه.

- يعيش ما يربو على 3.5 مليون سوري فروا من الصراع في بلدهم في تركيا وأصبح وجودهم قضية من قضايا الانتخابات إذ يعتبرهم بعض الأتراك عبئا اقتصاديا وتهديدا لفرص العمل المتاحة أمامهم.