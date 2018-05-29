تطورات رحلة أسطول الحرية الذي انطلق من قطاع غزة
- مراسل الجزيرة: إسرائيل تعترض قذيفتين صاروخيتين فوق مدينة سديروت شمال شرق غزة
- مراسل الجزيرة: إصابة 3 جنود إسرائيليين بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة.
- وكالة الصحافة الفرنسية: البحرية الإسرائيلية تسيطر على سفينة كسر الحصار الفلسطينية وتقودها إلى ميناء أسدود.
- مراسل الجزيرة: انقطاع الاتصال مع سفينة "الحرية" بعد محاصرة أربعة زوارق حربية إسرائيلية لها على بعد أكثر من 12 ميلا بحريا.
- انطلق المركب من ميناء غزة بالتزامن مع رحلة أسطول الحرية الذي سيبحر صوب قطاع غزة قادما من أوربا والذي يحمل عددا من النشطاء والمتضامنين الدوليين من بقاع مختلفة وأعراق متنوعة لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وتحرك القارب من مرفأ غزة البحري في خطوة رمزية تستهدف المطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عاما.
ولم يتم الإعلان عن وجهة القارب الذي ينقل مرضى وطلابا وخريجي جامعات يبحثون عن عمل وجرى رفع الأعلام الفلسطينية عليه.
وقال مسؤولون محليون إن القارب سيبحر لمسافة ثلاثة أميال فقط لمنع التصادم مع قوات البحرية الإسرائيلية.
ويقوم على المبادرة للرحلة البحرية هيئة مسيرات العودة التي تنظم احتجاجات على حدود قطاع غزة وإسرائيل منذ 30 مارس /آذار الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 110 فلسطينيين حتى الآن.
وقال منسق الهيئة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، في مؤتمر صحفي، إن الرحلة البحرية خطوة رمزية لنقل رسالة للعالم بأنه أن الأوان لرفع حصار غزة، مؤكدا على استمرار الحراك السلمي لمسيرات العودة بكافة الأشكال والأدوات المتاحة حتى تحقيق أهدافها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.
وتزامن انطلاق الرحلة مع الذكرى الثامنة لمجزرة سفينة مرمرة التركية التي ارتكبتها بحرية الاحتلال الإسرائيلي باعتراضها أسطول الحرية لدى محاولته الوصول إلى غزة.
ويتوقع أن تمنع إسرائيل الرحلة البحرية ضمن حصارها المشدد الذي تفرضه على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 ويتضمن قيودا بحظر الإبحار لأكثر من ستة أميال بحرية بدعوى محاربة التهريب.
وسبق أن منعت إسرائيل منظمات حقوقية من تسيير رحلات بحرية من أوربا إلى قطاع غزة ورفضت تمكينها من الوصول إلى القطاع.