تطورات حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا

يستعد المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، أنقرة، الإثنين، لحفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان حيث يبدأ ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات في ظل نظام رئاسي جديد.

وفيما يلي أبرز المعلومات وتفاصيل الحفل:



- الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، يزور الرئيس أردوغان قبر مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك.

- الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، تبدأ مراسم انتقال نظام الحكم من البرلماني للرئاسي بالقصر الجمهوري بالعاصمة أنقرة.

- الساعة 19:30 يقيم أردوغان مأدبة عشاء بالقصر الجمهوري على شرف الضيوف من الرؤساء ورؤساء الوزراء والوفود.

- الساعة 21:30، بدء مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان للإعلان عن تشكيل الحكومة وملامح خطته لرئاسة البلاد.

- يعتزم قادة 22 بلدا ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة، فضلا عن أمناء ست منظمات دولية، المشاركة في مراسم التنصيب.

- من المنتظر أن يتوجه أردوغان إلى المجمع الرئاسي برفقة وحدة من الخيالة، على أن يتم استقباله بعزف من قبل فرقة "المهتر" العسكرية.

- أثناء دخول أردوغان برفقة الخيالة سيتم إطلاق 101 طلقة مدفعية، كما سيطلق عدد مماثل من الطلقات في مقرات الجيش التابعة لقيادة القوات الجوية، والبرية، والبحرية.

- من المنتظر أن يشارك في الحفل ما يقرب 10 آلاف شخص، كما تم دعوة عدد من المواطنين من أطياف مختلفة كالمعلمين، والحرفيين، وعمال المناجم، والمخاتير، وجنود الإطفاء، وأطباء الأسنان.

- سيتم إهداء كل مدعو ليرة تركية مطبوعة بشكل خاص من قبل مصلحة صك العملة، مرسوم على وجهها الخلفي صورة المجمع الرئاسي، ولقطات من الحفل، بحسب وكالة "الأناضول".

- من أبرز المشاركين في مراسم التنصيب، أمير دولة قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" ورؤساء بلغاريا، "رومن راديف"، وجورجيا، "جيورجي مارجفيلاشفيلي"، ومقدونيا "جورجي إيفانوف"، ومولدوفا "إيغور دودون"، ورئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، "بكر عزت بيغوفيتش"، وصربيا "الكسندر فوتشيتش"، وكوسوفو "هاشم ثاتشي".

الرئيس التركي يحيي أنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة



- من أبرز المشاركين أيضا، ورؤساء باكستان "ممنون حسين"، وجمهورية شمال قبرص التي تعترف بها تركيا "مصطفى أقينجي"، وقرغيزيا "سورونباى جينبيكوف"، والسودان "عمر البشير"، وغينيا "ألفا كوندي"، وزامبيا "إدجار لونجو".

- يشارك أيضا رؤساء غينيا بيساو "جوزيه ماريو فاز"، وغينيا الإستوائية "تيودورو أوبيانج"، والصومال "محمد عبد الله محمد فرماجو"، وموريتانيا "محمد ولد عبد العزيز"، والغابون "علي بونغو أونديمبا"، وتشاد "إدريس ديبي إتنو"، وجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، وفنزويلا "نيكولاس مادورو".

- كما يحضر مسؤولون رفيعو المستوى من 28 دولة، بينهم نواب رؤساء، ورؤساء برلمانات، ورؤساء وزراء منهم: عبد السلام كاجمان، نائب رئيس المجلس الرئاسي اللّيبي، والجنرال عبد الرشيد دوستم، النائب الأول لرئيس أفغانستان، وأسامة النجيفي، نائب الرئيس العراقي، ونوفروز محمدوف، رئيس وزراء أذربيجان، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.

- حقق أردوغان (64 عاما) انتصارا مريحا منذ الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو/حزيران، محققا 52,6% من الأصوات بفارق كبير على منافسيه.

- تبدأ هذه الولاية الرئاسية لأردوغان بصلاحيات واسعة، حيث سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، فيما سيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرا على إصدار مراسيم.

- بعد أن يؤدي أردوغان اليمين الدستورية اليوم، سيعرض حكومته الجديدة التي يتوقع أن تضم 16 وزارة مقابل 26 في الحكومة الحالية من دون احتساب رئيس الوزراء.

