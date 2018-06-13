تطورات الهجوم على ميناء الحديدة اليمني
وبدأ الهجوم بعد انتهاء مهلة 48 ساعة حددتها الإمارات للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لتسليم الميناء الوحيد الخاضع لسيطرتهم.
والحديدة أكبر ميناء يمني وتمثل شريان حياة لأغلبية سكان البلاد الذين يعيشون في مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
ويمثل الهجوم، الذي أطلقت عليه قوات التحالف اسم "النصر الذهبي"، أول محاولة من جانب التحالف العسكري المدعوم من الغرب السيطرة على مدينة رئيسية محصنة جيدا بهدف حصار الحوثيين في صنعاء وقطع خطوط إمدادهم.
وجاء الهجوم رغم تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية خلال الأيام الماضية من العواقب الإنسانية الخطيرة للهجوم على الحديدة.
- 09:33: ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن تدعو، في تصريحات لوكالة رويترز، جميع الأطراف المتحاربة في اليمن إلى حماية المدنيين والسماح بحصولهم على المساعدات مع بدء الهجوم السعودي الإماراتي على الحديدة.
- 09:38: ماري كلير فغالي، المتحدثة باسم الصليب الأحمر: من المرجح أن يتسبب الهجوم على الحديدة في تفاقم "وضع إنساني كارثي بالفعل في اليمن".
- منظمة أنقذوا الأطفال: معركة الحديدة تمثل خطرا على حياة 170 ألف طفل وتهدد عملية السلام قبل أن تبدأ.
- القيادي بجماعة الحوثي محمد علي الحوثي حذر التحالف الذي تقوده السعودية من مهاجمة ميناء الحديدة، وقال في تغريدة على تويتر إن قوات الحوثيين استهدفت سفينة يستخدمها التحالف، وإن النيران اشتعلت في السفينة.
- الحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلنت في بيان بدء عملية "تحرير ميناء الحديدة" وقالت إنه "يشكل علامة فارقة في نضالنا لاستعادة اليمن من الميليشيات التي اختطفته لتنفيذ أجندات خارجية".
- 12 يونيو: وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش دعا، في تغريدات على تويتر الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لإخلاء ميناء الحديدة، واعتبر أن الهجوم على الحديدة يهدف إلى إجبار الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.