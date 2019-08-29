الخميس 29 أغسطس 2019 13:45
تطورات المعارك في جنوب اليمن.. لحظة بلحظة
وسط تضارب في التصريحات، تقاسمت قوات حكومة الشرعية اليمنية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا، الإعلان عن السيطرة على أحياء بالعاصمة المؤقتة عدن في جنوب اليمن.
وما زالت خريطة السيطرة داخل محافظة عدن غير واضحة، مع تأكيد كل من القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من الإمارات سيطرتهم عليها.
وفي حين كان مسؤولو الحكومة اليمنية يؤكدون استعادة السيطرة قوات الشرعية على مواقع رئيسية في عدن، الأربعاء، كانت وسائل الإعلام الموالية للمجلس الانتقالي وأخرى إماراتية تنفي ذلك، وتنشر صورًا تقول إنها لقوات الحزام الأمني في المطار وفي أحياء وسط المدينة.
إليكم أحدث التطورات:
- أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري يمني: الغارات الجوية تقتل 30 جنديًا على الأقل قرب عدن.
- الخارجية اليمنية: نطالب مجلس الأمن بإدانة هذا الاستهداف ونحمله مسؤولية حفظ أمن ووحدة أراضي اليمن.
- الخارجية اليمنية: الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها المكفول قانونيا باتخاذ كافة الإجراءات لوقف التصعيد.
- الخارجية اليمنية: نهيب بالسعودية بالوقوف إلى جانب الشرعية ووقف التصعيد العسكري غير المبرر.
- الخارجية اليمنية: نحمل دولة الإمارات المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية
- الخارجية اليمنية: القصف الإماراتي أسفر عن سقوط قتلى في صفوف قواتنا ومدنيين.
- الخارجية اليمنية: الحكومة تدين القصف الإماراتي على قواتنا في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة زنجبار.
عاجل#عدن#طيران_الإمارات_يقصف_الجيش pic.twitter.com/7hjqJ2ZHPQ— abdullah albhry (@abdullahalbhry) August 29, 2019
- مصدر عسكري للجزيرة: قتلى في غارة للطيران الإماراتي على القوات الحكومية اليمنية بمنطقة العلم بمدخل مدينة عدن.
- مصدر حكومي للجزيرة: الطيران الإماراتي يقصف قوات الجيش الوطني اليمني بنقطة العلم عند مدخل مدينة عدن.
- وزير النقل اليمني: قوات من الجيش الوطني تصل إلى منطقة خور مكسر بعدن.
مباشر من حي السعادة خور مكسر بعد احتراق عمارة جراء— awnallah alshaibah🖊 (@abowjdan) August 29, 2019
الاشتباكات الدائرة. #عدن_تنتصر pic.twitter.com/WrAZb9vzqT
المصدر
الجزيرة مباشر