تكنولوجيا
الأحد 4 فبراير 2018 23:53

تطبيق جديد يعيد إنتاج صوت أي شخص في العالم خلال 60 ثانية

تطبيق جديد يعيد إنتاج صوت أي شخص في العالم خلال 60 ثانية
طورت إحدى شركات التكنولوجيا تطبيقا جديدا يمكنه إعادة إنتاج صوت أي شخص في العالم والتحكم فيه، لكي ينطق هذا الصوت بالكلام الذي يريده المستخدم.

ورغم أن التطبيق الجديد واسمه "لاير بيرد" مازال في المرحلة التجريبية فإنه يستطيع إعادة إنتاج نسخة رقمية بالغة الدقة من صوت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد الاستماع إلى حديثة لمدة 60 ثانية فقط.

يعمل التطبيق "لاير بيرد" في الوقت الراهن باللغة الإنجليزية فقط، ويحقق أفضل النتائج مع الحديث باللهجة الأمريكية. ويمكن الاستفادة من هذا التطبيق في الكثير من الاستخدامات بدءا من ضبط الإعدادات الشخصية لصوت المساعد الرقمي الشخصي وصولا إلى الاستماع للكتب المسموعة، باستخدام صوت الممثل الأمريكي "مورغان فريمان" وهو يقرأ كتاب "كليفورد..  الكلب الأحمر الكبير".

في الوقت نفسه أكدت الشركة المطورة للتطبيق إدراكها لاحتمالات إساءة استخدام هذه التقنية، وتعهدت بتأمين بيانات الصوت المسجل للمستخدم وإعلان استخدام هذه التكنولوجيا في معالجة الصوت لكي يعرف المستمعون أن الصوت المسموع هو تقليد لصوت أي شخصية شهيرة.

وذكرت الشركة أن التطبيق يحتاج إلى تصريح من الشخص الذي يتم تسجيل صوته مع وجود عدة طرق لإعلان أن الصوت مقلد.

وتم طرح النسخة التجريبية من التطبيق مجانا حاليا لاختباره. وتعتزم الشركة المطورة طرح نسخة جديدة منه بلغات أخرى غير الإنجليزية في المستقبل.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
تطبيقات
ترمب
تقليد الأصوات

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