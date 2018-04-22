تركيا
الأحد 22 أبريل 2018 09:10

تطبيق تركي في طريقه لمنافسة "واتس أب"

قال المدير العام لشركة هافيلسان التركية، أحمد حمدي أتالاي، إن شركته تعمل على إنتاج منصة مراسلات واتصالات محلية تعتمد أحدث تقنيات التشفير.

وأضاف أتالاي، على هامش مشاركته في القمة الثانية للأمن السيبراني الحكومي، إن التطبيق الجديد سيعمل على منافسة "واتس آب".

وأكد أتالاي وجود بعدين للبرمجة والمعدات في مجال تقنيات المعلوماتية والتواصل، وأن كلا منهما يتضمن أخطارا أمنية.

ولفت إلى أن شركته تسعى لسد هذا النقص خلال السنوات الأخيرة، وتعمل على إنتاج منصة مراسلات واتصالات محلية تعتمد أحدث تقنيات التشفير.

وأضاف أن المنصة تحمل اسم "إيلتي/iletee"، وتمتلك مزايا أكثر من تطبيق واتس أب، كما أنها ستتمتع بمستويات أمان أكثر، وأن مخدمها سيكون في تركيا.

وأوضح أن نظام تشغيل المنصة سيكون محفوظا في مكان آمن داخل الهواتف المحمولة، ما سيتيح الحفاظ على سرية الرسائل حتى ولو تعرض الهاتف للقرصنة.

وأشار إلى أنهم أصدروا النموذج الأولي لـ ايلتي، وأن التعريف بالمنصة سيتم منتصف العام الجاري، وأن طرحها بالأسواق سيتم حتى موعد أقصاه نهاية العام، إذ يهدفون لتقديمها للسوق بالتعاون مع إحدى شركات الهواتف المحلية قريبا.

وختم قائلا أن المنصة ستحتوي على مزايا عديدة أهمها، المراسلات، والاتصال الصوتي، والاتصال المرئي، والبريد الإلكتروني، ومشاركة المواقع، وتدوين الملاحظات.

المصدر
الأناضول
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الأمن المعلوماتي
إسطنبول

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