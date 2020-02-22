تطبيقات وبرامج تعيد الحياة لصورك القديمة والتالفة.. تعرف عليها
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأفراد عوائلهم بعد استعادتها من خلال تطبيق ريميني، إذ يقوم التطبيق على تحسين واختيار الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تحميل أو تصوير الصور القديمة، كما يتمكن أيضا من تعديل الفيديوهات وصور السيلفي.
ويقدم التطبيق الخدمة مجانية لأول 5 صور، ثم تصبح الخدمة مدفوعة باشتراك شهري قيمته 5 دولارات تقريبا.
يستطيع الموقع من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي تكبير الصور الصغيرة دون التقليل من جودتها مجانا من خلال رفع الصورة واختيار الجحم المطلوب ثم تنزيل الصورة بعد التعديل.
إذا عندك صورة دقتها ضعيفة، أو حجمها صغير؛ وتحتاج ترفع دقتها وتكبّر حجمها بدون ما تكسّرها أو تفقد جودتها!— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) February 21, 2020
فهذه خدمة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ترفع عليها الصورة وهي تقوم بتكبيرها ورفع دقتها بشكل مميز، وكذلك إزالة التشويش.
رابط الخدمة:https://t.co/iEJYXRKFIn
شرح استخدامها: pic.twitter.com/8OEnSAW0cf
يستطيع الفوتوشوب أن يصنع كل شيء بالصور، تغيير ملامح الصور، إزالة التشويش، استعادة الصورة في زمنها الأصلي أو تلوينها وإضافة وإزالة العناصر داخلها.
ولكن تتطلب "جراحة الفوتوشوب" الخبرة ومهارة استخدام البرنامج عبر الكمبيوتر المكتبي أو اللوحي، ولكنه الخيار الأفضل على الإطلاق لذوي المهارة التكنولوجية.
يمكن استخدام تطبيق CS لمسح الصور والمستندات والاحتفاظ بها على الهاتف وإجراء تعديلات سريعة عليها، ويقوم هذا التطبيق بعمل مماثل تماما لعمل الماسح الضوئي scanner دون حاجة لأجهزة أو معدات أو توصيل الكمبيوتر، ويقوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو تحويل الصور والمستندات لملف PDF .
من أشهر تطبيقات الهواتف لتعديل الصور وخلق تأثيرات درامية عليها كمل لأنه يتيح مشاركة الصور المعدلة مباشرة عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.