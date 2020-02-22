تطبيقات الهواتف
السبت 22 فبراير 2020 21:02

تطبيقات وبرامج تعيد الحياة لصورك القديمة والتالفة.. تعرف عليها

قبل وبعد تعديل الصورة
صورة قديمة تجمع الفنانين الراحلين محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة في طفولتها قبل وبعد استخدام تطبيق ريميني
انتشرت مؤخرا تطبيقات وتقنيات لاستعادة جودة الصور القديمة "النيجاتيف" وإصلاح ألبوم العائلة بعد أن أفسده مرور الزمن، وأيضا تكبير الصور دون التقليل من جودتها ومسح الألبومات بسهولة.
تطبيق ريميني  Remini

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأفراد عوائلهم بعد استعادتها من خلال تطبيق ريميني، إذ يقوم التطبيق على تحسين واختيار الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي من خلال تحميل أو تصوير الصور القديمة، كما يتمكن أيضا من تعديل الفيديوهات وصور السيلفي.

ويقدم التطبيق الخدمة مجانية لأول 5 صور، ثم تصبح الخدمة مدفوعة باشتراك شهري قيمته 5 دولارات تقريبا.

إمكانات تطبيق ريميني في إعادة الروح للصور القديمة المتهالكة
موقع (بيج جي بي جي) bigjpg

يستطيع الموقع من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي تكبير الصور الصغيرة دون التقليل من جودتها مجانا من خلال رفع الصورة واختيار الجحم المطلوب ثم تنزيل الصورة بعد التعديل.

جراحة "فوتوشوب"

يستطيع الفوتوشوب أن يصنع كل شيء بالصور، تغيير ملامح الصور، إزالة التشويش، استعادة الصورة في زمنها الأصلي أو تلوينها وإضافة وإزالة العناصر داخلها.

ولكن تتطلب "جراحة الفوتوشوب" الخبرة ومهارة استخدام البرنامج عبر الكمبيوتر المكتبي أو اللوحي، ولكنه الخيار الأفضل على الإطلاق لذوي المهارة التكنولوجية.

تطبيق CS

يمكن استخدام تطبيق CS لمسح الصور والمستندات والاحتفاظ بها على الهاتف وإجراء تعديلات سريعة عليها، ويقوم هذا التطبيق بعمل مماثل تماما لعمل الماسح الضوئي scanner دون حاجة لأجهزة أو معدات أو توصيل الكمبيوتر، ويقوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو تحويل الصور والمستندات لملف PDF .

طريقة تحويل الهاتف إلى ماسح ضوئي باستخدام تطبيق CS للهواتف المحمولة
تطبيق  Snapseed

من أشهر تطبيقات الهواتف لتعديل الصور وخلق تأثيرات درامية عليها كمل لأنه يتيح مشاركة الصور المعدلة مباشرة عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

شرح طريقة استخدام تطبيق Snapseed في تعديل الصور
المصدر
الجزيرة مباشر
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تطبيقات الهواتف
الهواتف المحمولة
استعادة الصور القديمة
Remini
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