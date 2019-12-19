تضامن واسع مع زوجة أسير فلسطيني تحدثت عن معاناة زوجها [فيديو]
وتحدثت النتشة في مقطع فيديو بثته على تويتر، حول ما دار بينها وبين زوجها خلال زيارته في السجن، وكان الحديث الأبرز بينهما هو تمني زوجها الأسير رؤية السماء بلا شِباك السجون.
وأكدت زوجة الأسير المحكوم بالمؤبد، أن لدى الأسرى "كرامة وطيبة وحلاوة روح" كبيرة رغم ما يتعرضون له.
حكياتنا انا وماهر #دردشة pic.twitter.com/l42T7XWMhC— بهيه النتشة (@bahiyaalnatsha) December 17, 2019
وعبر المغردون عن تأثرهم بالحديث الذي دار بين بهية النتشة وزوجها الأسير، مؤكدين أن حال الأسير الهشلمون يمثل معاناة جميع الأسرى في سجون الاحتلال.
زوجة الاسير #ماهر_الهشلمون @bahiyaalnatsha ورسالة تدمي القلب عن واقع الاسرى في السجون الصهيونية#دواهم_حرية pic.twitter.com/ecu9ljSz9D— أميرة فؤاد #غزة (@Ameera_Nahhal) December 18, 2019
وأثنى نشطاء على النتشة باعتبارها مثالا لزوجة الأسير الصابرة المحتسبة المثقفة، معربين عن آمالهم بأن يتحرر جميع الأسرى من سجون الاحتلال.
اسأل الله الصبر والثبات الك اكترمنو— عبير الخليل🇵🇸✌️ (@abeer_alkalil5) December 18, 2019
لانو الي واقع بالنارمو متل الي بشوف الي بحترق
الله يصبر قلبك يا قلبي ويحفظلك اولادك ويفرج عن زوجك وترجع حياتكم السعيدة سوا
زوجة الأسير ماهر الهشلمون تصف نفسية المعتقلين كلهم موبس زوجهاهذا شعور كل اسير
يارب يكون اسمو اول اسم بصفقةالاحرار القادمه https://t.co/vI9t67IOKU
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير الهشلمون في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014 بعد تنفيذه عملية دهس وطعن أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين قرب مفرق "غوش عتصيون" شمال الخليل.
والهشلمون، هو مواطن من مدينة الخليل ولديه طفلان هما عبادة ومريم.
محستش بنعمة الحرية صدقا إلا لما سلبت مني،كانت أمتع اللحظات الوقت العابر من نزولي من عربية الترحيلات حتي دخول المجمع،الناس ماشية من غير كلابش حواليك والسما في ملتقي بصرك وشايف شعاع الشمس براحتك ورجلك لامسة أرض غير أرض السجن— Ahmed fouda (@Ahmed14595) December 17, 2019
ربنا يرزق كل إخواننا بحريتهم وينتقم من كل ظالم وأتباعه https://t.co/Wti4rBxIdb
قعدت ٦ شهور في سجن مركزي مبشوفش الشمس إلا وقت الزيارة اللي مدتها لا تتجاوز ٣ دقائق كل أسبوع— مُعتصم (@Moatasemelkham1) December 17, 2019
مجرد رؤية السما والشمس كانت أمنية كنت ببقى ف أقصى مراحل النعيم لما بترحل للمحكمة عشان الجلسات وانزل من عربية الترحيلات أمشي خطوات على الأرض زي الناس اللي ماشية كدا عادي واشم هوا طبيعي https://t.co/WQGFldG6AB
اللهجة الفلسطينية بتفوت قلبي ... كيف لما توصفي كلام أسير— ليلى (@laila1994l221) December 18, 2019
ااااخ يا وجع فلسطين فينا https://t.co/MdcXsHGczL
اعادة تغريد ثانية .. صرت شايف المقطع عشرين مرة ..— إسلام بدر (@islambader1988) December 18, 2019
هادول الاسرى بيستاهلوا منا كتير .. مش بس شعارات.. بدنا شغل كتير عشانهم.. عشان حريتهم.. عشان يشوفوا السما من غير ما يحسوا حالهم في قفص .. https://t.co/yFqyqXCgll
تساؤل صادم من الأسير الفلسطيني بسجون الاحتلال ماهر الهشلمون لزوجته بهية النتشة.— محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@MOHAMMEDDDAYA1) December 19, 2019
ماهر 34 عاماً من مدينة الخليل قام بتنفيذ عملية دهس، على مفرق تجمع "غوش عتصيون" قبل 3 سنوات فقتل مستوطنة وأصاب آخرين بجراح.
ماهر وبهية حكاية صموت توثق للتاريخ
بهية اصبري ماهر سيخرج رغم انف الاحتلال https://t.co/9r08EvCpTE
حين يكون أقصى أحلام أسرانا البواسل خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي؛— محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) December 19, 2019
أن يروا السماء بدون أسلاك..
الصابرة المحتسبة بهية النتشة تروي لنا حلم زوجها الأسد الهصور ماهر الهشلمون.. https://t.co/CjpnQDhuln
حين يصبح الحديث عن الرغبة في رؤية السماء الزرقاء بدون شبك .. مجرد #أمنية— أحمد منصور (@abohussam) December 18, 2019
الأسير ماهر الهشلمون