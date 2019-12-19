أسرى فلسطينيون
الخميس 19 ديسمبر 2019 20:23

تضامن واسع مع زوجة أسير فلسطيني تحدثت عن معاناة زوجها [فيديو]

بهية النتشة مع زوجها الأسير ماهر الهشلمون المحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال
تفاعل مغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع بهية النتشة زوجة الأسير ماهر الهشلمون، المحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال.

وتحدثت النتشة في مقطع فيديو بثته على تويتر، حول ما دار بينها وبين زوجها خلال زيارته في السجن، وكان الحديث الأبرز بينهما هو تمني زوجها الأسير رؤية السماء بلا شِباك السجون.

وأكدت زوجة الأسير المحكوم بالمؤبد، أن لدى الأسرى "كرامة وطيبة وحلاوة روح" كبيرة رغم ما يتعرضون له.

وعبر المغردون عن تأثرهم بالحديث الذي دار بين بهية النتشة وزوجها الأسير، مؤكدين أن حال الأسير الهشلمون يمثل معاناة جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

وأثنى نشطاء على النتشة باعتبارها مثالا لزوجة الأسير الصابرة المحتسبة المثقفة، معربين عن آمالهم بأن يتحرر جميع الأسرى من سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير الهشلمون في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014 بعد تنفيذه عملية دهس وطعن أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين قرب مفرق "غوش عتصيون" شمال الخليل.

والهشلمون، هو مواطن من مدينة الخليل ولديه طفلان هما عبادة ومريم.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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