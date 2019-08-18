تضامن واسع مع أمريكي مسلم وثق تعرضه لهجوم عنصري في نيويورك
- اعترضت امرأة مواطنا أمريكيا، من أصول باكستانية، السبت، خلال توجهه إلى المسجد، للصلاة.
- صرخت الأمريكية البيضاء، في وجه الشاب المسلم، مطالبة إياه بمغادرة الولايات المتحدة.
- بادر صديق الشاب، إلى تصوير الواقعة بجواله الخاص، فيما رد الأمريكي على المرأة قائلًا: تتمنين ذلك، أنا لن أذهب لأي مكان.
- بعد الحادثة، قام الشاب بنشر المقطع، على حسابه بموقع تويتر، معلقًا: المرض العقلي ليس سبب العنصرية، المرض العقلي ليس سبب الكراهية.
- الشاب أضاف: لنكن واضحين بشأن ذلك، تعلم العنصرية، الكراهية ليست موروثة، إنها ليست وراثية.
This is SICK— StanceGrounded (@_SJPeace_) August 17, 2019
You don't have to be Muslim to stand against Islamophobia. Your response towards Anti- Muslim hate should never be "I'm not Muslim" but rather HATE in ALL its forms is WRONG.
(Hate comes from ignorance. If you don't know a Muslim or have one as a friend, follow me) pic.twitter.com/ZcJJFEJNs5
- حاز الفيديو الذي شاركه الرجل، على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، وتفاعل كبير، وتضمن آراء غاضبة وأخرى متباينة.
- الصحفية الأمريكية بهايشا باتل، قالت إن عنصرية المرأة أمر مقزز، وأيدت تصرف الرجل الأمريكي في تصوير ونشر ما تعرض له.
This is disgusting.— Bhavisha Patel (@BhavishaPatel) August 17, 2019
I would like to also point out for the people who will undoubtedly go through this in the future: Yes. You CAN film in public. There is no reasonable expectation of privacy on a public street. So it is your right to film when you’re being harassed.
- ليندا هاميل، وصفت في تغريدة لها، التصرف بأنه دعم علني للكراهية الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطابه، واصفة إياه بالمزعج.
- فيما اعتقد كول تورنر، في تغريدة أخرى، أن تصرف المرأة يرجع لمرض عقلي، داعيًا لعلاجها بشكل عاجل.
- أيدته في ذلك، دونا ماندرس التي قالت إن المرأة تستحق الشفقة، وعلى الجميع مساعدتها لتجاوز العنصرية.
It would always bother you. The people who are being so openly hateful have been emboldened and encouraged by #terribletrump. No one should be treated this way.— Linda Hamil (@lndhml) August 18, 2019
- كان تحليل لموقع أكسيوس الأمريكي، قد خلص إلى أن عنصرية البيض، أصبحت الآن تمثل خطرًا كبيرًا يهدد المجتمع الأمريكي بعد وصول ترمب إلى السلطة.
- كانت مخاطبة مشاعر الاستياء والقلق لدى العنصريين البيض، أحد الأساليب الرئيسية التي استخدمها ترمب في مخاطبة الطبقة العاملة والأمريكيين المنسيين الذين ساهموا في وصوله إلى البيت الأبيض.
- هذه الطبقة يضعها ترمب الآن في قلب استراتيجيته لإعادة انتخابه لفترة ولاية جديدة.
Unfortunately I think this woman has mental health issues. Still no excuse for racist behaviour.— Col Turner (@ColelliCol) August 17, 2019
I hope she gets the obvious help she needs.
Gd on him walking away nothing cd be achieved by discussion . Sad 😭
- خلال الـ 18 شهرًا الماضية قتل 65 شخصًا في سبع حوادث إطلاق نار جماعي ارتكبها متطرفون بيض في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
- تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي لانتقادات اتهمته بالتباطؤ في تركيز الموارد الكافية على خطر عنصرية البيض.
- حسب استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، في أبريل/نيسان الماضي، فإن ما يزيد عن ثمانية أشخاص من أصل 10أمريكيين، يعتقدون أن المسلمين يواجهون بعض التمييز في المجتمع.
Mental illness often looks like this. Of course I cannot know for certain, but these are signs that show she may be struggling with mental health problems: paranoia, explosive anger, impulsivity, hostility, and argumentative affect. This person most likely needs help.— Donna Manders (@SmokeFreeLife) August 17, 2019