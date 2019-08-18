الولايات المتحدة
الأحد 18 أغسطس 2019 15:23

تضامن واسع مع أمريكي مسلم وثق تعرضه لهجوم عنصري في نيويورك

تداول ناشطون، مقطعًا مصورًا لرجل أمريكي، تعرض لهجوم عنصري من امرأة في مدينة نيويورك، بينما كان متوجهًا لأداء الصلاة، ما أثار غضبا على منصات التواصل الاجتماعي.
ما الذي حدث؟
  • اعترضت امرأة مواطنا أمريكيا، من أصول باكستانية، السبت، خلال توجهه إلى المسجد، للصلاة.
  • صرخت الأمريكية البيضاء، في وجه الشاب المسلم، مطالبة إياه بمغادرة الولايات المتحدة.
  • بادر صديق الشاب، إلى تصوير الواقعة بجواله الخاص، فيما رد الأمريكي على المرأة قائلًا: تتمنين ذلك، أنا لن أذهب لأي مكان.
  • بعد الحادثة، قام الشاب بنشر المقطع، على حسابه بموقع تويتر، معلقًا: المرض العقلي ليس سبب العنصرية، المرض العقلي ليس سبب الكراهية.
  • الشاب أضاف: لنكن واضحين بشأن ذلك، تعلم العنصرية، الكراهية ليست موروثة، إنها ليست وراثية.
ردود فعل غاضبة
  • حاز الفيديو الذي شاركه الرجل، على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، وتفاعل كبير، وتضمن آراء غاضبة وأخرى متباينة.
  • الصحفية الأمريكية بهايشا باتل، قالت إن عنصرية المرأة أمر مقزز، وأيدت تصرف الرجل الأمريكي في تصوير ونشر ما تعرض له.
  • ليندا هاميل، وصفت في تغريدة لها، التصرف بأنه دعم علني للكراهية الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطابه، واصفة إياه بالمزعج.
  • فيما اعتقد كول تورنر، في تغريدة أخرى، أن تصرف المرأة يرجع لمرض عقلي، داعيًا لعلاجها بشكل عاجل.
  • أيدته في ذلك، دونا ماندرس التي قالت إن المرأة تستحق الشفقة، وعلى الجميع مساعدتها لتجاوز العنصرية.
عهد جديد من العنصرية
  • كان تحليل لموقع أكسيوس الأمريكي، قد خلص إلى أن عنصرية البيض، أصبحت الآن تمثل خطرًا كبيرًا يهدد المجتمع الأمريكي بعد وصول ترمب إلى السلطة.
  • كانت مخاطبة مشاعر الاستياء والقلق لدى العنصريين البيض، أحد الأساليب الرئيسية التي استخدمها ترمب في مخاطبة الطبقة العاملة والأمريكيين المنسيين الذين ساهموا في وصوله إلى البيت الأبيض.
  • هذه الطبقة يضعها ترمب الآن في قلب استراتيجيته لإعادة انتخابه لفترة ولاية جديدة.
  • خلال الـ 18 شهرًا الماضية قتل 65 شخصًا في سبع حوادث إطلاق نار جماعي ارتكبها متطرفون بيض في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
  • تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي لانتقادات اتهمته بالتباطؤ في تركيز الموارد الكافية على خطر عنصرية البيض.
  • حسب استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، في أبريل/نيسان الماضي، فإن ما يزيد عن ثمانية أشخاص من أصل 10أمريكيين، يعتقدون أن المسلمين يواجهون بعض التمييز في المجتمع.
المصدر
الجزيرة مباشر
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