انفجار بيروت
الأحد 9 أغسطس 2020 17:22

تضامنا مع اللبنانيين.. "أنونيموس" تعلن بدء اختراق مواقع حكومية

"أنونيموس" يعلن اختراق حسابات حكومية لبنانية تضامنا مع الشعب اللبناني
"أنونيموس" يعلن اختراق حسابات حكومية لبنانية تضامنا مع الشعب اللبناني
مواقع التواصل
أعلنت مجموعة قرصنة واختراق مواقع الإنترنت والمعروفة باسم "أنونيموس" بدء اختراق مواقع الحكومة اللبنانية باعتبار ذلك نوعا من التضامن مع الشعب اللبناني.

ونشر حساب "أنونيموس" على تويتر تغريدة قال فيها "إن أنونيموس بدأت بالفعل اختراق مواقع حكومية دعما للشعب اللبناني وضد العنف الشرطي الممارس بحق المحتجين".

وأوضح الحساب أنه تم اختراق موقع بلدية النبطية بالفعل، وجاري اختراق عدة مواقع أخرى.

ومجموعة أنونيموس هي مجموعة دولية من نشطاء القراصنة المنتشرين في العالم، يرفضون الكشف عن أسمائهم، ويدعون أنهم ليسوا شخصا واحدا بل عدة أشخاص من مختلف الدول.

وتعد جماعة التحكم في مجموعة أنونيموس غير مركزية، ولا يوجد لدى المجموعة قيادة معلنة، كما أن أعضاءها غير معروفين.

ويدعي هؤلاء أنهم يقفون مع الشعوب وثوراتهم ضد الحكومات، وسبق أن اخترقوا مواقع حكومية عدة في كثير من دول العالم التي تشهد اضطرابات داخلية.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية عارمة منذ عدة أشهر تطالب بتغيير الحكومة والنظام السياسي القائم، وتصاعدت وتيرة هذه الاحتجاجات أمس السبت على خلفية الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وكان قد وقع انفجار مروع بالمرفأ نتيجة وجود مادة عالية التفجير بأحد المخازن هناك، بقيت بالمخزن منذ العام 2014، حسب تقارير حكومية، مما اعتبره كثيرون إهمالا جسيما واستهتارا بأرواح اللبنانيين.

وتظاهر الآلاف أمس السبت في وسط بيروت حاملين شعار "يوم الحساب"، ومطالبين بمعاقبة المسؤولين عن الانفجار وبرحيل السلطة الحاكمة وكافة القوى السياسية التي تتحكم بالحياة السياسية في لبنان منذ عقود.

وشهدت المظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين رموا القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات، وردت القوى الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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