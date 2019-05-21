الثلاثاء 21 مايو 2019 09:28
تضارب التصريحات بين الحوثيين والتحالف حول هجوم نجران
نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، عن التحالف السعودي الإماراتي قوله إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة مفخخة.
لكن قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي قالت إنها استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران بالسعودية.
تصريحات المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي:
- (واس) نسبت إلى المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي، قوله إن جماعة الحوثي "قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".
- المالكي أضاف "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".
- المالكي حذر "المليشيا الحوثية من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وسيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
- لم يشر التقرير إلى أي إصابات أو أضرار ناجمة عن ذلك.
قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : تصعيد الهجمات الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والمنشآت المدنية تهديد إقليمي ودولي.— واس (@spagov) ٢١ مايو ٢٠١٩
https://t.co/Uu65Bz5jo0#واس
الحوثيون يردون:
- تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، قال إن جماعة الحوثي استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران السعودي، ما أسفر عن نشوب حريق في المكان.
- القناة نقلت عن مصدر في سلاح الجو المسير التابع للحوثيين، قوله إن سلاح الجو المسير نفذ اليوم الثلاثاء هجوماً بطائرة قاصف 2K على مطار نجران.
- جماعة الحوثي نفت أمس الإثنين تقارير إعلامية سعودية ذكرت أنها أطلقت صاروخا باليستيًا باتجاه مكة. وشدد الحوثيون في بيان على أنها "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة".
- كانت وسائل إعلام سعودية، ذكرت أمس أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت صاروخيْن باليستييْن؛ الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهًا إلى مكة، والآخر فوق مدينة جدة غربي السعودية.
- يجيء ذلك في وقت يشهد توترًا شديدًا بين طهران ودول الخليج الحليفة لواشنطن.
سلاح الجو المسير ينفذ هجوما على مطار نجران#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/4Wpr6O6Fqx— قناة المسيرة (@almasirah) ٢١ مايو ٢٠١٩
خلفيات:
- الأحد، هددت جماعة الحوثي، التي تعتاد إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية، باستهداف نحو 300 منشأة عسكرية وحيوية في كل من الإمارات والسعودية واليمن.
- السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي أن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.
- الحوثيون تبنوا ذلك الهجوم، والذي تلاه دعوة سعودية للقادة العرب لحضور قمتين خليجية وعربية طارئتين بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.
- يشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعمًا للقوات الحكومية.
- النزاع تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 % من السكان.
- الحرب أوقعت حوالي عشرة آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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