السبت 4 مايو 2019 10:59
تصعيد جديد في غزة.. التطورات لحظة بلحظة
يشهد قطاع غزة اليوم السبت تصعيدا جديدا بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
واتجهت الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، إلى التصعيد، في أعقاب قنص عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط برصاص قناص، واستشهاد ثلاثة فلسطينيين مساء الجمعة.
أبرز التطورات
- القناة 12 العبرية: أكثر من 100 صاروخ أطلقت من غزة تجاه المناطق الإسرائيلية المحيطة بالقطاع بما فيها مدينتي سديروت وعسقلان.
- الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تدعو في بيان المستوطنين في محيط غزة إلى البقاء قريبين من الغرف المحصنة، أو الملاجئ تحسبا لتدهور القصف.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغلاق عدة محاور طرق في محيط قطاع غزة.
- قوات الجيش الإسرائيلي تفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مزارعين فلسطينيين ورعاة أغنام شرقي مدينة غزة.
- الأناضول: وزارة التربية في غزة تقرر إخلاء المدارس في عدة مناطق معرضة لخطر القصف الإسرائيلي.
- شمعون أران محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلية: إلغاء جميع مباريات كره القدم المقررة في جنوب إسرائيل اليوم بسبب التصعيد مع غزة.
- مراسل الجزيرة مباشر: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أكثر من منطقة في غزة.
- الاحتلال الإسرائيلي يغلق شاطئ زيكيم شمال قطاع غزة.
- القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة.
- مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في منطقة أسدود ومناطق إسرائيلية متاخمة للحدود مع قطاع غزة.
- الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ للمقاومة في غزة.
- مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارتين على قطاع غزة.
#عاجل | مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي شمالي قطاع #غزة والمقاومة ترد بإطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع https://t.co/flueaYuUio— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2019
- مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق عددا من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
- مراسل الجزيرة مباشر: قصف إسرائيلي شمالي غزة والمقاومة ترد بإطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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