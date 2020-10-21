فرنسا - الإسلاموفوبيا
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 21:54

تصريحات "صادمة" لوزير الداخلية الفرنسي عن اللحوم الحلال في المتاجر (فيديو)

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا
رويترز
أثار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا ضجة بسبب تصريحاته عن التعليمات الخاصة بالأطعمة للديانات المختلفة وبيع منتجات هذه الأطعمة في محلات السوبر ماركت.

وكان دارمانان قد قال مساء أمس الثلاثاء لمحطة تلفزيون "بي إف إم": "أفهم جيدا جدا أن تباع لحوم الحلال في محلات السوبر ماركت، لكن ما أشعر حياله بالأسف هو الأرفف، لماذا يجب علي أن يكون لي قسم آخر؟، أي أنني أرى رفوفا للمسلمين ولطعام الكوشر اليهودي وبعد ذلك كل الرفوف الأخرى، لماذا تخصيص رفوف بعينها؟".

وفي الوقت نفسه، أكد دارمانان أن هذه هي وجهة نظره الشخصية. وقد أثارت تصريحات الوزير نقاشات وردود فعل عامة.        

وقال دارمانان إن الفصل المجتمعي في محلات السوبر ماركت صدمة.

وأضاف دارمانان: "دائما ما أُصْدَم عندما أذهب إلى محل سوبر ماركت وأرى أن هناك رفا به منتجات للفصل المجتمعي".
ودافع الوزير الفرنسي عن نشر الرسوم التي تتضمن إساءة للنبي محمد، وعن عرضها في المدارس، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا هامًا في "الإرهاب والأصولية".
وأوضح وزير الداخلية،خلال المقابلة، أنهم قاموا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإغلاق 358 مكانًا بينها مساجد، فضلا عن ترحيل 428 أجنبيًا، محذّرًا من احتمال تنظيم هجمات جديد في البلاد.

من جانبه، صرح جابريل اتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء بأن ما قاله الوزير هو رأيه الشخصي، مشيرا إلى أن الأرفف في السوبر ماركت ليست من أولويات الحكومة في الوقت الراهن.
وأطلقت السلطات الفرنسية حملة أمنية ضد ما وصفته بـ"التيار الإسلامي" وتوعدت بشن "معركة ضد أعداء الجمهورية"، وذلك بعد أيام من مقتل المدرس صامويل باتي، الذي قتل، الجمعة، بقطع رأسه في هجوم أثار صدمة في البلاد.
وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري، كشف وزير الداخلية الفرنسي عن إغلاق السلطات لـ 73 مسجدًا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، بذريعة مكافحة "الإسلام المتطرف".

وفي 19 من الشهر نفسه أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، وجمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"(CCIF).

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر تطور خدمة الزائرين بمنطقة الأهرام.. ما الجديد؟ (فيديو)
Thumbnail
الولايات المتحدة تعمل "بدأب" على دفع السودان للاعتراف بإسرائيل
Thumbnail
زلزال يتسبب في صدمة على الهواء لرئيسة وزراء آيسلندا (فيديو)
Thumbnail
محكمة تركية تحبس أردنيا متهم بالتجسس لصالح الإمارات
Thumbnail
واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في"حزب الله"

الأكثر قراءة

  1. متمردون سودانيون يشنون هجوما لاستعادة بلدة حدودية
  2. بطريقة سينمائية: سجينان يعودان لزنزانتهما بعد هروب فاشل
  3. اعتقال 41 شخصا في إيران بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة
  4. توقعات بارتفاع عدد ضحايا زلزال نيبال ل10آلاف
  5. شاهد: بطولة السباحة للمكفوفين في أنطاليا التركية