تصاعد أزمة الوقود في السودان (فيديو)

نشر سودانيون على شبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثّق عودة أزمة الوقود في العاصمة، الخرطوم، وعدد من الولايات السودانية الأخرى.

وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو صفوفًا طويلة لسيارات تربط بين مدينتي الخرطوم ومدينة بحري في انتظار تعبئة الوقود.

من جهتها، أعلنت بعض لجان مقاومة السودانية -في بيان لها اليوم- عن سحب جميع عضويتها من مراقبة محطات الوقود، مبررةً موقفها بوجود ممارسات "سالبة" تورط فيها منتحلين لعضوية لجان المقاومة، وفي الوقت نفسه، طالبت اللجان بإيجاد طرق بديلة لمراقبة سير وتوزيع الوقود على محطات الوقود.

وكانت الحكومة الانتقالية قد طلبت من لجان المقاومة السودانية المساعدة في مراقبة توزيع الوقود في محطات البنزين والدقيق، وضمان عمل المخابز بصورة شفافة؛ لمواجهة أزمتي الخبز والوقود في البلاد.

#بيان_مهم



الأهل الكرام يعلم الجميع الجهد المتعاظم الذي ظل يبذله شباب لجنة المقاومة بالجيلي والدوم طيلة الأيام الماضية لمراقبة وضبط توزيع الوقود بالطلمبات الموجودة بالمنطقة الأمر الذي كان له كبير الأثر في انسياب الخدمة وانضباطها.

في — لجان أحياء بحري (@LijanBahri) March 12, 2020

السياق وإلحاقا لبيان لجان أحياء بحري الذي أعلن سحب كوادر المقاومة من محطات الوقود بسبب بعض الممارسات السالبة التي تسبب فيها ضعاف النفوس المنتحلين لعضوية لجان المقاومة ، والتزاما منا بهذا القرار باعتبارنا جزء من لجان أحياء بحري _ ورغم التفاني والانضباط العالي لكوادرنا - — لجان أحياء بحري (@LijanBahri) March 12, 2020

وفي حديثه لقناة النيل الأزرق المحلية، قال مدير إدارة الإمداد بوزارة الطاقة والتعدين، جمال حسن عبد الله، إن احتياجات البلاد من البنزين والجازولين أكثر من 14 ألف طن يوميًا.

عودة أزمة الوقود إلى السودان للمرة الثانية (التلفزيون السوداني)

وأكد المسؤول الحكومي وصول إمدادات جديدة خلال اليوم، الخميس، تكفي احتياجات البلاد مدة شهر بأكمله.

يذكر أن أزمة الوقود في السودان بدأت مطلع فبراير/ شباط الماضي إثر تجمد النفط الخام في أحد الأنابيب الناقلة.

وخلال أزمة تجمد الأنبوب، صرح مصدر بوزارة الطاقة السودانية أن سعر البنزين سيصل بمنتصف الشهر إلى 28 جنيهًا سودانيًا (0.51 دولار أميركي)، في حين ستدعم الحكومة البنزين المباع بالسعر الجديد بنسبة 50 في المئة من تكلفته.

في السياق، كان وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس، قد أكد مواصلة الحكومة دعم أسعار الخبز، لكنها تريد تحقيق العدالة في توزيع الدعم، مشددًا على أن بلاده تملك ما يكفي من القمح حتى مايو/أيار المقبل.

وخصصت وزارة الطاقة 10 محطات في العاصمة، الخرطوم، لبيع البنزين التجاري، والذي تصل تكلفته أربعة أضعاف الوقود المدعوم.

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