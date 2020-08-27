الأردن وفلسطين
الخميس 27 أغسطس 2020 19:07

تشييع رفات أردني استشهد بفلسطين قبل 53 عاما (فيديو)

أعيد تشييع الرفات بمراسم عسكرية
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شيع مئات الفلسطينيين، الخميس، رفات شاب أردني استشهد بنيران الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو نصف قرن، وأيقظت ذكراه عمليات تجريف استيطانية بالضفة الغربية.

وجرى تشييع الرفات بمراسم عسكرية وشعبية، بحضور وفد أردني يرأسه رئيس مكتب التمثيل الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي ونائب رئيس الأركان الأردني العميد الركن عبد الله شديفات.

وقال شاهد عيان حضر لحظة استشهاده إن أفرادا من قوات الاحتلال "أعدمت شابا مجهول الهوية، يعتقد أنه أردني، بالقرب من منزل عائلته في قرية زعترة على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله" بعد أيام من احتلال الضفة الغربية عام 1967.

وأوضح أن تلك القوة كانت "تعتقل الشاب داخل آلية عسكرية ثم طلبت منه النزول، وعقب سيره بضعة خطوات أطلقوا الرصاص على رأسه".

وأضاف أن الجثمان بقي "عدة أيام تحت شجرة جميز، بالقرب من الشارع الرئيسي"، قبل أن يتم دفنه أسفل شجرة تين على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس.

وبدوره قال رئيس بلدية بيتا (جنوب نابلس) فؤاد معالي للأناضول، إنه تم التنسيق مع الجانب الأردني لنقل الرفات إلى مقبرة البلدة مؤقتا، لحين نقله إلى الأردن لاحقا.

وعقب نحو نصف قرن، أيقظت عمليات التجريف الاستيطانية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ذكرى الشاب الأردني الشهيد، والذي نقلت رفاته إلى مقبرة جنوبي نابلس.

وتنتشر في الضفة الغربية مقابر لشهداء من الجيوش العربية (الأردنية، السورية، العراقية)، استشهدوا خلال احتلال إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967.

المصدر
الأناضول
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