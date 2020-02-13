الدوري الإنجليزي
الخميس 13 فبراير 2020 20:52

تشيلسي يضم المغربي حكيم زياش من أياكس

المغربي حكيم زياش
رويترز
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي توصله لاتفاق لضم المغربي حكيم زياش جناح أياكس أمستردام الهولندي.

وقال تشيلسي إن زياش، 26 عاما، سيبقى في أياكس حتى نهاية الموسم الجاري على أن ينضم إليه في الموسم الجديد.

كما أعلن أياكس عن الصفقة أيضا على موقعه وأوضح أن قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون يورو، أي نحو 43.4 مليون دولار.

وساعد زياش أياكس في التتويج بثنائية الدوري والكأس في هولندا الموسم الماضي، وارتفعت أسهمه بشكل أكبر هذا الموسم بتسجيل ثمانية أهداف و18 تمريرة حاسمة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوربا.

وسجل زياش 49 هدفا في 160 مباراة رسمية منذ ظهوره الأول مع أياكس في سبتمبر/ أيلول 2016.

المصدر
وكالات
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تشيلسي الإنجليزي
أياكس الهولندي

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