الأربعاء 28 يونيو 2017 23:32
تشديد الإجراءات الأمنية على رحلات الطيران لأمريكا
أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي الأربعاء أن الإدارة الأميركية ستقر إجراءات أمنية جديدة خاصة برحلات الطيران المتوجهة إلى الولايات المتحدة
من دون تعميم حظر نقل الكومبيوترات المحمولة إلى مقصورة الركاب.
وأوضح الوزير الأميركي في خطاب ألقاه في العاصمة الأميركية أن الإجراءات الجديدة تقضي خصوصا بإجراء عمليات تفتيش "أكثر تكاملا" على الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى "تدقيقات مكثفة" على المعدات الإليكترونية التي ينقلها الركاب معهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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