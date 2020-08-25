اليونان
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 15:08

تشبثت بعوّامتها.. إنقاذ طفلة سحبتها الأمواج إلى عرض البحر (فيديو)

تم العثور على الطفلة في عرض البحر قبالة أحد السواحل الونانية
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أظهر مقطع فيديو العثور على طفلة جرفها التيار إلى عرض البحر بالقرب من خليج كوريث بمدينة أنتريو اليونانية، أثناء تمسكها بعوامة، دون وجود أيّ شخص آخر حولها.

وظهر في الفيديو الذي نشره موقع "غريك سيتي تايمز" الإخباري اليوناني، طاقم إحدى العبارات وهم ينقذون الطفلة التي تبدو في الرابعة أو الخامسة من عمرها، بحسب الموقع، أثناء طفو عوامتها فوق الماء، في

بينما بدت متشبثة بها.

وأفاد الموقع أن الطفلة جرفتها مياه البحر يوم الأحد الماضي بعيدًا عن الشاطئ في غفلة من والديها.

وعندما لاحظ الوالدان اختفاء طفلتهما أبلغا على الفور السلطات المعنية بالميناء التي أبلغت بدورها قبطان العبارة التي اقتربت بهدوء من الطفلة وتم إنتشالها بنجاح مع عوامتها.

ولم يظهر على الفتاة الصغيرة أي علامات للقلق أو الخوف، وربما ظنت أنها مغامرة رائعة، وتم تسليمها بأمان إلى والديها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أخرجت نفس العبارة في الآونة الأخيرة  رجلاً مسنًا من البحر جرفه التيار أيضًا بعيدًا عن الشاطئ، بينما كان يستمتع بالطفو على مرتبة بحرية.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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اليونان

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