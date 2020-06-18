أمريكا وتركيا
الخميس 18 يونيو 2020 23:06

تشاووش أوغلو: تقارب بين أردوغان وترمب بخصوص ليبيا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
الأناضول
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وجود تقارب بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بخصوص ليبيا.

وأشار تشاووش أوغلو، خلال كلمة عبر الفيديو في ندوة للجنة التوجيه الوطني التركي الأمريكي، أن الولايات المتحدة باشرت باتخاذ دور أكثر فعالية في ليبيا.

وذكر أن "الرئيس أردوغان اقترح أن تعمل أنقرة وواشنطن سوية بخصوص ليبيا، وقابل ترمب المقترح بإيجابية".

وأضاف أنه تلقي "تعليمات للعمل المشترك في هذا البلد (ليبيا) على مستوى وزارتي الخارجية، والدفاع، فضلا عن الاستخبارات".

وأكد الوزير التركي على أهمية العمل المشترك بين تركيا والولايات المتحدة في سبيل إحلال الاستقرار بالمنطقة، وتأمين مستقبل أفضل لليبيا.

وفي 8 يونيو/ حزيران الحالي بحث أردوغان هاتفيا مع ترمب، المسائل الثنائية والتطورات الإقليمية على رأسها الأزمة الليبية.

وأوضح تشاووش أوغلو أن العلاقات التركية الأمريكية تشهد تقدما وتراجعا على فترات عبر الزمن، إلا أن أنها اكتسبت بعدا جديدا مؤخرا في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن أردوغان وترمب في حال من الحوار المكثف منذ تفشي الفيروس.

وأضاف أن إرسال تركيا مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة قوبل بإيجابية كبيرة، حيث اعتُبر بمثابة مؤشر مهم على الصديق الحقيقي في الأوقات الحرجة.

المصدر
الأناضول

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