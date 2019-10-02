الأربعاء 2 أكتوبر 2019 13:15
تشاووش أوغلو: الرئيس ماكرون تجاوز حدوده بتطاوله على تركيا
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجاوز حدوده بتطاوله على تركيا.
تصريح تشاووش أوغلو، جاء على هامش مشاركته الثلاثاء، في حفل أقيم بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس مجلس أوربا.
مزاعم غير حقيقية
- تشاووش أوغلو، أضاف في تصريح صحفي، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن انتقادات ماكرون لتركيا أشبه بديك يصيح، وقدماه مغروستان بالوحل.
- تشاووش أوغلو: ماكرون انجر وراء الشعبوية، خلال كلمته أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، وتقدم بمزاعم غير حقيقية حول تركيا.
- اتهم وزير الخارجية التركي الاتحاد الأوربي، بعدم الوفاء بمسؤولياته، في موضوع الهجرة، قائلاً إنه وفرنسا الأولى بالانتقاد.
- تشاوش أوغلو تساءل عن عدد اللاجئين الذين استقبلهم ماكرون في فرنسا، منتقداً استمراره باستضافة أعضاء في وحدات الحماية الكردية، بقصر الإليزيه.
- وزير الخارجية التركي أردف أن فرنسا منعت دخول الصحفيين، لتغطية الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس مجلس أوربا، مشيراً إلى ما اعتبره تجاوزات عدة لباريس في مجال حقوق الإنسان.
ما القصة؟
- حديث تشاووش أوغلو، جاء رداً على انتقادات ماكرون لتركيا في قضايا تتعلق بالهجرة وحرية التعبير والصحافة.
- الرئيس الفرنسي انتقد قبل ذلك تركيا في خطاب ألقاه أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا في ستراسبورغ.
- قال ماكرون حينها إن دولاً أوربية لا تزال تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بعد مرور ثلاثين عاما على انهيار جدار برلين، معتبراً تركيا مثالا على ذلك.
- دعا ماكرون إلى اليقظة إزاء ما يجري في تركيا، مضيفاً أن سيادة القانون، تتراجع فيها، وتُطلق إجراءات قضائية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين وأكاديميين.
- تستقبل تركيا أكثر من 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري، وكانت قد حذرت من أنها ستبدأ بالسماح لهم بالوصول إلى أوربا، إذا لم يفِ الاتحاد الأوربي بالتزاماته تجاه قضية المهاجرين.
المصدر
وكالات
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