الثلاثاء 26 يونيو 2018 22:33
تشابه الأسماء يسيطر على البرلمان التركي الجديد
أظهرت تقارير إخبارية تركية أن تشابه الأسماء كان سمة مميزة في البرلمان التركي الجديد الذي أسفرت عنه الانتخابات التي أجريت في البلاد في 24 يونيو/حزيران الجاري.
وجاءت أسماء بعض أعضاء البرلمان الجديد كالتالي:-
- 31 نائبا يحمل اسم "أحمد"
- 27 نائبا يحمل اسم "مَهْمَتْ"
- 20 نائبا يحمل اسم "مصطفى"
- 12 نائبا يحمل اسم "علي"
- 8 نواب يحملون اسم "إبراهيم"
- 6 نواب يحملون اسم "حسن"
- 3 نواب يحملون اسم "إسماعيل"
وأسفرت الانتخابات التركية عن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنسبة 52.58% من الأصوات في السباق الرئاسي، فيما حصل مرشح المعارضة محرم إنجه على 30.64%.
وحصل حزب العدالة والتنمية على العدالة والتنمية 42.5% من الأصوات بعدد مقاعد بلغ 295 مقعدا، بينما حصل حزب الحركة القومية على نسبة 11.1% بعدد مقاعد بلغ 48 مقعدا من أصل 600 مقعد في البرلمان الجديد.
وكانت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات مرتفعة إذ بلغت نحو 87 في المئة مما دفع المجلس الأعلى للانتخابات إلى وصفها بأنها "صحية".
المصدر
الجزيرة مباشر
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