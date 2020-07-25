علوم وبيئة
السبت 25 يوليو 2020 13:03

تسميم مئات الكلاب في شوارع القاهرة.. وناشطون: مذبحة (فيديو)

مجموعة من الكلاب المسممة في شوارع الدقي
وسائل التواصل
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمئات الكلاب المسممة في عدة مناطق في العاصمة المصرية القاهرة.

"مذبحة الكلاب" الأولى، كما أطلق عليها النشطاء، حدثت في حي التجمع الأول بمدينة القاهرة.

مذبحة كلاب التجمع

إنسانية غائبة.. تسميم كلاب منطقة التجمع بدعوى أنها "ضالة"

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Saturday, 25 July 2020

وعلقت إحدى السيدات على المشهد قائلة "هذه الكلاب التي وجدناها الآن، بخلاف ما تم أخذه للعيادة البيطرية".

وأضافت "التجمع الأول من أسبوع في مذبحة، في كل الاتجاهات مش ملاحقين، الناس بيسمموا الكلاب علشان مش عارفين يمَشُوا كلابهم".

وتساءلت مستنكرة "يا ترى مين الناس المهمين في البلد اللي بيعملوا كده علشان كلابهم"؟

هو الشعب دة جراله ايه؟ انتوا مش ملاحظين الوحشية اللي بقينا بنشوفها يوميا، ضد مخلوقات الله الضعيفة؟ ذبح، ضرب بالشوم، سحل ، وتسميم

Posted by Bahra Fahmy on Wednesday, 22 July 2020
تدمير للبيئة

وبحسب رواد مواقع التواصل، فإن الواقعة جاءت بعد أيام من مثيلتها بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وفي مشاهد أخرى تصرخ إحدى السيدات "سم الاستركنين في الأرض".

وفي إشارة لقيام سيارات القمامة التابعة للحي بجمع الكلاب الميتة تقول "عايزين يشيلوا ويدفنوا من غير حاجة".

وتضيف "ده تدمير للبيئة، وعمل إرهابي".

 وفي نهاية المقطع تتساءل "فين رئيس حي الدقي"؟

وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقدر السلطات المصرية أعداد الكلاب بنحو 15 إلى 20 مليون كلب في مصر، كما تتلقى السلطات نحو 200 ألف بلاغ سنوي بالتعرض للعقر.

وتمثل مشكلة الكلاب الضالة في الشوارع المصرية معضلة في ظل التعارض بين تعرُّض أكثر من 200 ألف شخص للأذى من تلك الكلاب سنوياً، وما تتعرض له تلك الحيوانات من إعدامات بالجملة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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كلاب ضالة
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القاهرة

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