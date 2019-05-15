تسلسل زمني للتصعيد بين أمريكا وإيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني رويترز

يتصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران في 8 مايو/ أيار من العام الماضي.

وصل التوتر في المنطقة ذروته مع بدء تطبيق حظر استيراد النفط من إيران. وفيما يلي تسلسل زمني بأهم الأحداث التي مرت خلال الأسابيع الماضية. 8 مايو/ آيار 2018 الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا وبريطانيا) وألمانيا.

ينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

منذ الانسحاب الأمريكي، ترفض طهران التفاوض على اتفاق جديد، خاصة في ظل إعلان بقية الأطراف مرارًا التزامها بالاتفاق. 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بدء تطبيق حزمة عقوبات أمريكية طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية، وأثرت على إنتاج الخام والصادرات. وإعادة فرض جميع العقوبات على إيران رسميا.

الولايات المتحدة تمنح 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط بشكل مؤقت حتى إيجاد مصادر بديلة للنفط الإيراني وإلا ستواجه عقوبات مالية.

البلدان الثمانية، هي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. 4 ديسمبر/ كانون الأول 2018 الرئيس الإيراني حسن روحاني يهدد بإيقاف تصدير النفط عبر الخليج حال تحرك أمريكا لمنح شحنات الخام الإيراني. منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش في إيران 22 أبريل/ نيسان الولايات المتحدة تطالب الدول التي تشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتها بحلول أول مايو/ آيار وإلا ستواجه عقوبات.

السعودية والإمارات تعهدتا بالتدخل لتعويض نقص المعروض من النفط بسبب السياسة الأمريكية الجديدة. 25 أبريل/ نيسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي يؤكد أن طهران لن تسمح لأي دولة بأخذ حصتها من النفط في السوق العالمية، وأنه على واشنطن والدول الداعمة لها تحمل تبعات ذلك.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يرغب في اندلاع حرب، ولكن قد يتم دفعه إلى شنها. 30 أبريل/ نيسان الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغط الأمريكي الرامي إلى وقف صادرات البلاد من النفط الخام تماما.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يبلغ وكالة الإعلام الروسية في مقابلة أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط عن طريق إحلال الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام من إيران. 2 مايو/ آيار بدء تطبيق العقوبات الأمريكية المشددة على إيران والتي تهدف لوقف تصدير النفط الإيراني، وسط تهديدات مسؤولين أمريكيين بفرض عقوبات على الدول التي تواصل استيراده بعد اليوم. 5 مايو/ آيار وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستحاسب إيران إذا اعتدت على المصالح الأمريكية. مضيفا أن القيادة الإيرانية ستتحمل المسؤولية المباشرة إذا قام بهذه الاعتداءات طرف ثالث بالوكالة سواء كانت مليشيات أو حزب الله.

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة بات شاناهان يقول إن الإعلان عن نشر حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة من القطع الحربية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، يمثل إجراء احترازيا رداً على تهديدات إيرانية جدية. 6 مايو/ آيار هيئة الإذاعة الإيرانية تقول إن طهران ستستأنف برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لكنها لن تنسحب من الاتفاق.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون: إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ومجموعة قاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط يبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها، سيقابل بقوة شديدة. 7 مايو/ آيار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا ويلتقي مسؤولين عراقيين، لبحث أمن الأمريكيين في العراق وتوضيح المخاوف الأمنية الأمريكية في ظل الأنشطة الإيرانية المتزايدة في المنطقة. 8 مايو/ آيار مرور عام على إعلان ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.

إيران تعلن مهلة 60 يوما للدول الموقعة على الاتفاق النووي بالالتزام بجانبها من الاتفاق وخصوصا فيما يتعلق بالقطاعين النفطي والمصرفي.

إيران تبلغ سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وقف تنفيذ بعض التزاماتها بالاتفاق النووي.

مصدر بالرئاسة الفرنسية: بعثنا رسائل إلى طهران بأننا عازمون على مواصلة تنفيذ الاتفاق ونريد منهم حقا البقاء في هذا الاتفاق رغم أننا نأخذ في الاعتبار التعقيدات المحيطة بالوضع الراهن ونقلنا نفس الرسائل إلى حلفائنا الأمريكيين.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يدعو الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني إلى الالتزام بالاتفاق، وذلك خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

الولايات المتحدة ترسل 4 قاذفات من طراز "بي-52 " إلى المنطقة للتصدي لما تقول واشنطن إنها "مؤشرات واضحة" على تهديد لقواتها من إيران. 9 مايو/ آيار القيادة المركزية الأمريكية تقول إن حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، التي أرسلتها إدارة ترمب إلى الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت قناة السويس.

ترمب يدعو إيران إلى التحاور معه بشأن التخلي عن برنامجها النووي، لكنه لم يستبعد حدوث مواجهة عسكرية بين البلدين.

الاتحاد الأوربي يرفض أي مهل من إيران بشأن الاتفاق النووي. 10 مايو/ آيار سي إن إن: البيت الأبيض مرر رقم الهاتف الخاص بترمب إلى سويسرا، لمنحه إلى قادة إيران "إذا رغبوا في الاتصال به".

أمريكا تحذر السفن التجارية من احتمال تعرضها لهجمات.

مسؤول أمريكي بارز يقول لرويترز إن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط. 11 مايو/ آيار الرئيس الإيراني حسن روحاني يدعو إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في البلاد لتجاوز الظروف التي قال إنها ربما تكون أصعب من أوضاع البلاد خلال الحرب مع العراق في الثمانينيات.

شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن تقارير استخبارية: إيران تحرك صواريخ بالستية قصيرة المدى وصواريخ كروز على متن قوارب صغيرة للحرس الثوري الإيراني في الخليج. 12 مايو/ آيار الخارجية الإماراتية تعلن تعرض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

قائد القوى الجوية في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده يقول إن القوات الأمريكية في المنطقة تقع بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية. وإن أي تحرك حقيقي للقوات الأمريكية ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة، مشيرا إلى أن السفن الحربية الأمريكية هدف سهل لإيران، وصواريخهم قادرة على تدميرها. 13 مايو/ آيار السعودية تعلن تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

الجيش الأمريكي يساعد في التحقيقات المتعلقة بحادث تخريب السفن قبالة إمارة الفجيرة بناء على طلب من حكومة الإمارات.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يحذر من أن إيران والولايات المتحدة قد تشعلان دون قصد صراعا في منطقة الخليج المضطربة بالفعل.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعقد محادثات في بروكسل مع الدول الأوربية الرئيسية بشأن الأزمة.

وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني: الحوار هو الطريق الوحيد والأفضل لمعالجة الخلافات وتجنّب التصعيد في المنطقة.

موغيريني: الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران دعما كاملا ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد آخر بشأن القضية.

ترمب يتوعد إيران بعواقب "أليمة" إذا أقدمت على ارتكاب "خطأ كبير".

قاذفات من طراز بي-52 ومقاتلات أمريكية أخرى تنفذ "طلعات ردع" فوق الخليج بالشرق الأوسط. 14 مايو/ آيار ترمب ينفى وجود خطة لإرسال حشود ضخمة من قواته قوامها 120 ألف جندي إلى الخليج تحسبًا لمواجهة عسكرية مع إيران.

المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يستبعد احتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة.

بومبيو يؤكد في روسيا أن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران.

السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد يقول إن على واشنطن أن تقوم برد معقول لا يصل إلى حد الحرب بعد تحديد الجهة التي تقف وراء الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات.

السعودية تعلن تعرض محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم بطائرات مسيرة "درون" مفخخة، من قبل جماعة الحوثي. بعد ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين. 15 مايو/ آيار إيران توقف رسميًا بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015، تتعلق بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب وكذلك إنتاج الماء الثقيل في منشأة آراك.

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يقول إن بلاده ستهزم التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

الكريملين: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لم يقدم أي تطمينات لموسكو بشأن إيران، والوضع يتجه نحو التصعيد.

رويترز نقلا عن مسؤول إيراني كبير: طهران مستعدة لجميع السيناريوهات من المواجهة إلى الدبلوماسية. وأي صراع عسكري في المنطقة ستكون له عواقب لا يمكن تصورها.

السعودية تقدم رسالة لمجلس الأمن الدولي، تحمّل فيها إيران وجماعة "الحوثي" اليمنية، مسؤولية استهداف منشآتها النفطية.

الخارجية الأمريكية تأمر "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق بالرحيل.