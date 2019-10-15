الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 19:54
تسلسل زمني: تنقيب تركيا عن الغاز قبالة قبرص يثير التوترات
يؤجج تنقيب تركيا عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط توترات مع قبرص دفعت الاتحاد الأوربي للتراجع عن عقود مع أنقرة.
واتهمت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا والاتحاد الأوربي تركيا بانتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص من خلال أعمال التنقيب قبالة الجزيرة المقسمة.
وتقول تركيا إنها تعمل في مياه داخل جرفها القاري أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.
والبلدان في نزاع منذ تفجر الصراع العرقي في عام 1974 والذي قسم الجزيرة بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.
التسلسل الزمني للتطورات الرئيسية في نزاع أعمال التنقيب على مدى السنوات الثماني الأخيرة:
- 18 أغسطس/آب 2011 - مسؤولون قبارصة يقولون إن شركة أمريكية ستبدأ التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص في أكتوبر تشرين الأول، رغم تحذيرات من تركيا بأن مثل هذه الخطوة قد تضر بمحادثات السلام.
- 19 سبتمبر/أيلول 2011 - وزير الطاقة القبرصي يقول إن قبرص بدأت التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية.
- 26 أبريل/نيسان 2012 - تركيا تبدأ التنقيب البري في منطقة شمال قبرص الانفصالية، مثيرة التوترات مع قبرص.
- 22 مارس/آذار 2017 - وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس يقول إن قبرص مضت قدما في منح مزيد من التراخيص للتنقيب عن النفط بعد تحليل نتائج أحدث أعمال الاستكشاف. قبرص تعلن استكمال الجولة الثالثة لترسية تراخيص حفر الآبار والتي فازت فيها إكسون موبيل وإيني الإيطالية وتوتال الفرنسية بمناطق بحرية إضافية.
- 9 فبراير/شباط 2018 - البحرية التركية توقف خلال مناورات في البحر المتوسط السفينة سايبم 12000 التي استأجرتها إيني، بينما كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز في المياه قبالة قبرص، مما أثار أزمة دبلوماسية.
- 23 فبراير/شباط 2018 - قبرص تتهم تركيا بالتهديد باستخدام القوة ضد السفينة سايبم 12000.
- 21 فبراير/شباط 2019 - وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية تنقل عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قوله إن تركيا ستبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قرب قبرص في الأيام القادمة.
- مايو/أيار 2019 - تركيا ترسل سفينة الحفر فاتح إلى منطقة غرب قبرص.
- 9 مايو/أيار 2019 - رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك يقول إن الاتحاد الأوربي يقف مع قبرص في نزاعها مع تركيا بخصوص عمليات التنقيب البحري.
- 13 يونيو/حزيران 2019 - مسؤول في وزارة الخارجية يقول إن قبرص أصدرت أوامر لاحتجاز طاقم السفينة فاتح وسفن المساندة التي ترسو بالقرب من ساحلها بزعم انتهاك منطقة تملك الجزيرة حقوقا للتنقيب عن النفط والغاز فيها.
- 20 يونيو/حزيران 2019 - مليح خان بيلجين المدير العام لشركة التنقيب عن النفط التركية (تباو) يقول إن سفينة حفر تركية ثانية، يافوز، ستعمل قبالة شبه جزيرة كارباس شمال شرقي قبرص.
- 8 يوليو/تموز 2019 - الاتحاد الأوربي يقول إن خطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص تبعث على القلق بشدة وتعد تصعيدا غير مقبول للتوترات حول قبرص.
- 15 يوليو/تموز 2019 - وزراء خارجية الاتحاد الأوربي يجمدون المفاوضات بشأن اتفاق شامل للنقل الجوي ويتفقون على عدم عقد اجتماعات على مستوى رفيع مع تركيا في الوقت الحاضر.
- 7 أغسطس/آب 2019 - اليونان وإسرائيل وقبرص والولايات المتحدة تتفق على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الإلكتروني، حسبما قال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس بعد اجتماع لوزراء الدول الأربع في أثينا.
- 27 سبتمبر/أيلول 2019 - وزير الطاقة التركي فاتح دونميز يقول إن السفينة يافوز استكملت العمليات في كارباس، بينما تواصل السفينة فاتح عملياتها غربي قبرص.
- 3 أكتوبر/تشرين الأول - تركيا تقول إنها سترسل يافوز قبالة الساحل الجنوبي لقبرص حيث منحت السلطات القبرصبة بالفعل حقوق تنقيب لشركات إيطالية وفرنسية.
- 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - قبرص تقول إن إرسال تركيا سفينة حفر إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا تراخيص تنقيب عن النفط والغاز يشكل "تصعيدا خطيرا" لما وصفته بانتهاكات أنقرة للحقوق السيادية للجزيرة.
- 5 أكتوبر/تشرين الأول - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول إن هناك قواعد للتنقيب عن موارد الطاقة في البحر المتوسط، محذرا تركيا من القيام بنشاط حفر "غير قانوني" و"غير مقبول".
- 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - وزراء خارجية الاتحاد الأوربي يتفقون على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية على أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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