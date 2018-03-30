مسيرة العودة
الجمعة 30 مارس 2018 14:37

تسعة شهداء ومئات الجرحى في مظاهرات "مسيرة العودة"

آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرة العودة
الجزيرة مباشر
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 9 فلسطينيين على الأقل جرّاء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال فعاليات مسيرة العودة على حدود قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة 1100 شخص جراء الاشتباكات مع قوات الاحتلال شرق غزة.

من جهتها، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة السياج الفاصل بين قطاه غزة وإسرائيل "منطقة عسكرية مغلقة"، بعد أن رصدت وصول آلاف الفلسطينيين إلى 6 مواقع على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وسقط أحد الشهداء صباح الجمعة، جراء قصف مدفعي، ويدعى عمر سمّور.

وقال شهود عيان، لوكالة الأناضول، إن سمّور قُتل جراء قصف إسرائيلي، حينما كان يتواجد في حقله القريب من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

كما أصيب 5 فلسطينيين بجراح مختلفة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية.

ويتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ صباح الجمعة، في عدة مواقع بالقرب من السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ"يوم الأرض".

المصدر
وكالات
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فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي
قطاع غزة
مسيرة العودة
يوم الأرض

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