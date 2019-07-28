الأحد 28 يوليو 2019 20:46
"تسريبات موريشيوس" تكشف تهرب الشركات الغربية من دفع الضرائب
كشف تحقيق للتحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين الوسائل التي يستخدمها حيتان الشركات الغربية لاستخدام "موريشيوس" لتجنب دفع الضرائب للدول الأفريقية الفقيرة.
التفاصيل
- التحقيق الاستقصائي الذي جاء تحت عنوان "تسريبات موريشيوس" كشف أن الشركات الغربية تستغل الضرائب المنخفضة والاتفاقيات الضريبية الموقعة في موريشيوس مع 46 دولة أفريقية لنقل دخلها المجنب من الضرائب إلى خارج أفريقيا.
- اعتمد التحقيق على تحليل لـ 200 ألف وثيقة سرية من مكتب موريشيوس بشركة "كونيرز ديل آند بيرمان" لاستشارات الشركات المسجلة بدولة خارج دول نشاطها "الأوف شور".
- اوضح التحقيق أنه يمكن للشركات التي تتخذ موريشيوس، تستخدم الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي مقرا لها ألا تدفع ضريبة على الأرباح الرأسمالية في أغلب الحالات.
- الشركات الغربية تربح من فارق السعر العام لضرائب الشركات في موريشيوس (15%) والذي يمكن أن ينخفض إلى 3% (أو حتى صفر في المئة) باستخدام الائتمان الضريبي الأجنبي.
- يمكن للشركات التي تعمل خارج موريشيوس (من خلال رخصة الشركات التجارية العالمية من الفئة الأولى) أن تحصل على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الممنوحة للشركات هناك.
- وقعت موريشيوس اتفاقيات مع 46 دولة أفريقية لمنع الازدواج الضريبي، ما يتيح للشركات تجنب ضرائب الأرباح الرأسمالية والضرائب المقتطعة من أرباح الأسهم والفوائد وحقوق الملكية.
- المستشارين الضريبيين الذين تحدثوا إلى تحالف الصحفيين الاستقصائيين قالوا إن وعلى الرغم من أن موريشيوس قامت بإصلاحات ضريبية في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولكن "تلك الإصلاح لا تعدو كونها مجرد تسديد للخانات لإبقاء البلاد بعيدا عن القوائم السوداء الدولية".
كم تخسر مصر من هذا التهرب؟
- غير معروف حجم الإيرادات الضريبية التي تخسرها مصر بسبب هذا الملاذ الضريبي الموجود في موريشيوس، ولكن مسؤولين بمصلحة الضرائب المصرية تحدثوا إلى تحالف الصحفيين الاستقصائيين، أكدوا أن اتفاقية موريشيوس تعط تحصيل الكثير من الضرائب.
- وقعت مصر وموريشيوس في العام 2014 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي والتي جعلت المقيمين في موريشيوس معفيين بشكل عام من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وخفضت الضرائب المقتطعة على حقوق الملكية والفوائد إلى 10% بدلا من 20%.
- الشركات التي ينبغي عليها دفع الضرائب بالمعدلات المنصوص عليها في القوانين المصرية (سواء شركات غربية أو لمستثمرين مصريين) يمكنها بدلا من ذلك الانتقال للتسجيل في موريشيوس وبذلك تخفض بشدة الضرائب المفروضة عليها.
- فقدت مصر نحو مليار و600 مليون دولار من إيراداتها الضريبية بسبب التلاعب في بيانات الاستيراد والتصدير، خلال عام 2016، بحسب تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية، في تقرير أصدرته 26 من يونيو/ حزيران 2019، ويمثل هذا الرقم نحو 4.1% من الإيرادات الحكومية في العام الجاري.
تقرير النزاهة العالمي
- يعتبر التلاعب في بيانات التجارة أحد الطرق للتهرب من الضرائب، ويتم في حالة الاستيراد من خلال إعلان بيانات أٌقل عن حجم الواردات، بهدف تسديد ضرائب قيمة مضافة وجمارك أقل.
- بالعكس بزيادة بند تكاليف الإنتاج عن طريق تسجيل حجم أكبر للواردات من مستلزمات الإنتاج، على نحو يوحي بأن حجم الأرباح أقل مما هو عليه ويسمح للشركات بالتالي بالتهرب من الضرائب على الدخل.
- يعتبر هذا النمط هو الأكثر شيوعًا في حالة مصر، كما توضح منظمة النزاهة، حيث تسبب التلاعب في بيانات الاستيراد في نقص الإيرادات الحكومية بواقع 1.2 مليار دولار، ثلثهم تقريبا ضرائب على القيمة المضافة، وأقل من الثلث جمارك، ونحو 428 مليون دولار تهرب من تسديد ضرائب على دخل الشركات.
- بينما تسبب التلاعب في بيانات التصدير في ضياع نحو 404 ملايين دولار على الدولة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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