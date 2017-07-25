الثلاثاء 25 يوليو 2017 14:54
تسجيل لمكالمة هاتفية لنتنياهو مع قاتل أردنييْن بالسفارة في عمان
نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسجيلا صوتيا للمكالمة التي أجراها مع الحارس الإسرائيلي الذي قتل أردنيين اثنين في السفارة الإسرائيلية في عمان.
وأخبر نتنياهو الحارس الإسرائيلي بأنه أوفى بوعده له بأنه سيعيده إلى إسرائيل.
وعاد موظفو السفارة الإسرائيلية في الأردن، بمن فيهم ضابط الأمن الذي قتل الأردنييــن في حادثة السفارة في عمّـان، إلى تل أبيب.
وأشارت صحيفة معاريف إلى أن الحكومة الإسرائيلية ربطت إزالة البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى بعودة موظفي السفارة بمن فيهم ضابط الأمن.
المصدر
الجزيرة مباشر
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