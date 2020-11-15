تركيا
الأحد 15 نوفمبر 2020 18:54

تستخدم بيد واحدة.. قنبلة جديدة في خدمة الجيش التركي (فيديو)

يستعد الجيش التركي لإدراج قنبلة يدوية محلية الصنع إلى قائمة الأسلحة المستخدمة.

وفي تغريدة عبر توتير، قال رئيس الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، إن القنبلة اليدوية "EBK-M44" صنعت بقدرات وطنية خالصة، من قبل شركة التقنيات الدفاعية للخدمات الهندسية والتجارة (STM).

وأكد أن الصناعات الدفاعية تواصل أعمال تطوير وصناعة المزيد من الأسلحة والمعدات لتلبية احتياجات الجيش التركي لتحقيق تفوقه ميدانيًا.

وأوضح دمير أن القنبلة تتميز بهيكلها المتين، وبوزنها الخفيف، وسهولة الاستخدام في العمليات الميدانية، وخاصة في الأماكن السكنية.

وأضاف أن القنبلة تتناسب مع جميع الظروف البيئية، ويمكن استعمالها بيد واحدة، ومزودة بنظام أمان مزدوج، بحيث يمكن التراجع عن تفجيرها من خلال هذه الخاصية إن استدعت الضرورة.

وأكد دمير أن القنبلة اجتازت بنجاح كل الاختبارات، ومستعدة لدخول لائحة الأسلحة المستخدمة لدى الجيش.

وباستثناء النوابض والمسامير الموجودة عليها، يبلغ الوزن الإجمالي للقنبلة "EBK-M44"، المصنوعة من مادة بلاستيكية متينة، 155 غرامًا.

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المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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