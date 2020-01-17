تساءلوا عن دور الإمارات.. مغردون يتفاعلون مع تهديد النفيسي بالقتل
وقال المحامي عادل عبد الهادي في بيان على تويتر "وردني صباح اليوم تحذير بوجود محاولة لاغتيال موكلي د. عبد الله النفيسي؛ عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته"، ورد هذا التهديد في رسالة إلكترونية لموقع القبس الرسمي، وهي الشركة المعدة لحلقات برنامج الصندوق الأسود".
وأضاف أن موكله سبق أن تعرض للتهديد، ولكن هذه المرة التهديد يطول حياته مباشرة، وقال إنه خاطب الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة موكله الذي يوجد خارج البلاد حاليًا.
🔴 بيان حول وجود محاولة اغتيال لموكلنا دكتور/ #عبدالله_النفيسي @DrAlnefisi #الصندوق_الأسود pic.twitter.com/JIrt3ITvBt— عادل عبدالهادي (@AdelAHadi) January 16, 2020
وتساءل بعض المغردين عن دور الإمارات في هذا التهديد، قائلين إنها الجهة المستفيدة الوحيدة من اغتيال النفيسي بعد أن رفعت عليه قضية وطالبت بسجنه بتهمة الإساءة لها.
ابحث عن الامارات... https://t.co/9zp6Noo9dE— بوغانم (@hassanalishaq37) January 16, 2020
وربط بعضهم بين توقيت التهديد وحديث النفيسي في عدّة حلقات ببرنامج "الصندوق الأسود" على موقع القبس الكويتي الذي تحدث فيه عن الإمارات.
ودعا المغردون السلطات الكويتية إلى تأمين سلامة الدكتور النفيسي، مشيرين إلى أن ما يتردد حول نية اغتياله يشير إلى أن "الكلمة الحرة ما زالت أعظم جريمة في الوطن العربي".
وأكد نشطاء أن الاختلاف مع النفيسي أو الاتفاق معه لا يبرر ان تهديد حياته بالقتل.
وفي بداية الشهر الجاري، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمرا بضبط وإحضار الأكاديمي والمفكر الكويتي للمثول أمامها في قضية "الإساءة للإمارات" التي تمثلت في تغريدة على تويتر.
وأعلن النفيسي استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي إشعار للقضية خلال الفترة التي سبقت الإجراء القضائي الأخير.
وأكد النفيسي حرصه على الحضور دون تغيب أو تأخير في جميع القضايا التي تعرض لها أمام النيابة والقضاء.
الف سلامة للدكتور #عبدالله_النفيسي— mahmoud alnabhan (@mahmoud_n1987) January 16, 2020
هذا المفكر العظيم يستحق مكانه تليق به وليس الاغتيال يامجرمين
محاولة إغتيال العظيم الدكتور #عبدالله_النفيسي تُخبرنا مرة أخرى أن #الكلمة الحرة مازالت أعظم جريمة في وطننا العربي المنكوب. لا بأس في أن تسرق أو تقتل أو تستبيح الأعراض قد نجد لك مخرجا قانونيا وتنجو لكن أن تبدي رأيك بصراحة قد تُقطع أو تُغتال أو تُسجن !#الكلمة زلزلت الظالم !— وفاء الخليفي (@wafa_alkhalifi) January 16, 2020
المستفيد الوحيد من إغتيال الدكتور النفيسي هو الذي رفع عليه قضيه وطالب بسجنه . #شيطان_العرب https://t.co/2eaFpNvekU— بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) January 16, 2020
نختلف أو نتّفق مع الدكتور #عبدالله_النفيسي ، يبقى من الرجال القليل الذي صدح بما يعتقده وهو لا يخشى إلاّ الله pic.twitter.com/4lvxCzfnRZ— حمدان الديحاني , (@de7anii) January 16, 2020
محامي الدكتور #عبدالله_النفيسي يكشف عن محاولة لاغتيال موكله، بسبب برنامج "الصندوق الأسود" الذي فضح فيه #أبوظبي !!!!https://t.co/nHq26UQkmN— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 16, 2020
الحقيقة أمر ينم عن (داعشية!) ويبدو أن ورائها مَن ورائها (أصحاب نفوذ!)— صالح المزيد (@salehalmazyed) January 16, 2020
نختلف مع د.عبدالله النفيسي ونتفق معه في جوانب وهذا طبيعي.
لكن تصل الأُمور إلى تهديده بالقتل والإغتيال أمر مرفوض وغير مقبول!
حفظ الرحمن د.عبدالله النفيسي
وحفظ عمار تقي وجميع العاملين في #الصندوق_الأسود pic.twitter.com/KemM2U2GNR