كندا
الأحد 24 مايو 2020 23:36

ترودو يهنئ مسلمي كندا بالعيد باللغة العربية: عيدكم مبارك (فيديو)

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رويترز
هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواطني بلاده بعيد الفطر المبارك مستخدما اللغة العربية في تهنئته.

ونشر ترودو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيديو بثه من أمام منزله نقل فيه تهنئته واعتزازه بالجالية الإسلامية في كندا وإسهاماتها في شهر رمضان لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا في البلاد.

وقال ترودو: "هذا العام، تختلف كثير من عادات العيد واحتفالاته في ظل مواصلتنا مكافحة وباء كوفيد-19. وكما فعل مسلمو كندا في رمضان، سيصلون العيد في منازلهم ويلجأون لطرق افتراضية لإحياء هذه المناسبة الخاصة".

وأضاف ترودو أنه "خلال شهر رمضان، ساعد المسلمون الكنديون المحتاجين من خلال تبرعات بالمواد الغذائية والمؤن، كما كافح كثير من المسلمين العاملين في الحقل الطبي والوظائف الأساسية الوباء خلال صيامهم".

وتابع قائلا "بالنسبة لنا جميعا فإن عيد الفطر هو فرصة لإدراك كيف أن المسلمين الكنديين يواصلون تشكيل بلدنا بشكل أفضل، وللاحتفاء بالتنوع الذي يجعلنا ما نحن عليه. نيابة عن أسرتي، صوفيا وأنا نتمنى لكم عيدا سعيدا. عيدا مباركا".

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر: محمد علي يعود ويوجه اتهامات لنظام السيسي.. ماذا قال؟ (فيديو)
Thumbnail
سلمان العودة في رمضان: تفسير "وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت" (فيديو)
Thumbnail
بلغاريا: مليون مسلم يؤدون صلاة العيد في أماكن مفتوحة (فيديو)
Thumbnail
كورونا: تركيا تجلي مواطنة من بنغلاديش بطائرة إسعاف (فيديو)
Thumbnail
ليبيا: مرتزقة روس غادروا مطار بني وليد وميليشيا حفتر تفخخ المنازل (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. ترودو يهنئ مسلمي كندا بالعيد باللغة العربية: عيدكم مبارك (فيديو)
  2. مصر: محمد علي يعود ويوجه اتهامات لنظام السيسي.. ماذا قال؟ (فيديو)
  3. سلمان العودة في رمضان: تفسير "وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت" (فيديو)
  4. بلغاريا: مليون مسلم يؤدون صلاة العيد في أماكن مفتوحة (فيديو)
  5. كورونا: تركيا تجلي مواطنة من بنغلاديش بطائرة إسعاف (فيديو)