كندا
السبت 7 يوليو 2018 11:03

ترودو يدافع عن اللاجئين القادمين عبر الحدود مع أمريكا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رويترز
دافع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو عن سياساته في ملف الهجرة، ومنح اللجوء للآلاف القادمين سنويا إلى البلاد بطرق غير نظامية، عبر الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "ترودو"، في لقاء مع راديو "سي بي سي" (رسمي)، مساء الجمعة إن على بلاده في هذا الإطار الالتزام بالإجراءات القانونية والقيم الكندية.

جاء ذلك ردًا على انتقادات وجهها إليه "دوغ فورد" رئيس حكومة مقاطعة "أونتاريو" (جنوب شرق) على خلفية جمع السلطات أكثر من 3 آلاف شخص دخلوا البلاد عبر الحدود مع الجارة الجنوبية بطرق غير نظامية في منازل بشكل مؤقت بعاصمة المقاطعة تورنتو.

وأوضح ترودو: "سألني رئيس وزراء أونتاريو (فورد) سؤالًا وجهه إليّ كثيرون: لماذا لا نمنع دخولهم (المهاجرين)؟، وأقول لهم: إنه القانون".

وتابع أنّ "حالة التدفق" إلى بلاده، هي نتيجة لسياسات حظر الهجرة، التي يدعو إليها قادة بعض الدول (لم يحددهم).

وأضاف: "للأسف، السياسيون المحافظون هنا وحول العالم، يلعبون لعبة خطرة".

يشار إلى أن الحكومة الفيدرالية خصصت 50 مليون دولار أمريكي لمقاطعات أونتاريو ومونيتوبا وكيبيك، حيث تم استقبال 7 آلاف و600 طالب لجوء خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، عبروا إلى البلاد من الولايات المتحدة.

المصدر
الأناضول
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المهاجرون
اللاجئون
جاستن ترودو
كندا
الولايات المتحدة الأمريكية

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