أمريكا
الأربعاء 31 يناير 2018 08:46

ترمب يوقع أمرا تنفيذيا لإبقاء معتقل غوانتانامو مفتوحا

سياج سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا
غيتي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه وقع أمرا تنفيذيا لإبقاء مركز الاعتقال العسكري في خليج غوانتانامو في كوبا مفتوحا وذلك بعدما حاول الرئيس السابق باراك أوباما إغلاقه دون جدوى.

وقال ترمب في خطاب "حالة الاتحاد" مساء الثلاثاء: "وقعت للتو، قبل القدوم إلى هنا، أمرا يوجه وزير (الدفاع جيم) ماتيس.. لإعادة النظر في سياسة الاعتقال العسكري وإبقاء منشآت الاعتقال في خليج غوانتانامو مفتوحة".

وكان إغلاق غوانتانامو مطلبا رئيسيا لمنظمات حقوقية حول العالم، بعد تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية للمحتجزين به.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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غوانتانامو
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