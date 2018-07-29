ترمب والمهاجرون
الأحد 29 يوليو 2018 23:07

ترمب يهدد بإيقاف عمل الحكومة بسبب الهجرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأحد) إنه سيسمح بتوقف الحكومة الاتحادية عن العمل إذا رفض الديمقراطيون دعم إقامة جدار على الحدود مع المكسيك.
وهذه أبرز التطورات:
  • ترمب: أطالب الديمقراطيون بتعديلات كبيرة على قوانين الهجرة تريدها إدارته.
  • ترمب: مستعد لإغلاق الحكومة إذا لم يمنحنا الديمقراطيون الأصوات اللازمة لأمن الحدود بما في ذلك الجدار.
  • ترمب: يجب أن نتخلص من نظام القرعة، ونتجه إلى نظام هجرة يعتمد على الاستحقاق.
  • أشار ترمب إلى ضرورة إلغاء نظام منح الإقامة الدائمة بواسطة القرعة.
  • يسعى ترمب إلى الحد من لم شمل العائلات.
  • وجه الرئيس الجمهوري هذا التهديد عدة مرات منذ توليه منصبه في عام 2017.
  • يريد ترمب أن يقر الكونجرس تشريعا يحل مشكلات الهجرة، بما في ذلك الجدار الحدودي مع المكسيك.
  • أدت الأزمات بسبب مستويات الإنفاق والهجرة إلى وقف عمل الحكومة الأمريكية لمدة ثلاثة أيام.
  • طلب ترمب 25 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي جرى تخصيص 1.6 مليار دولار منها حتى الآن.
المصدر
وكالات
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دونالد ترامب
أمريكا
المكسيك
الهجرة
الجمهوريون
الديمقراطيون

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