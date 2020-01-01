ترمب يهدد إيران وردود فعل عراقية بشأن اقتحام السفارة الأمريكية
لكنه في الوقت ذاته، قال إنه لا يريد حربًا مع إيران، وتزامن ذلك مع تأكيدات من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، بإرسال تعزيزات عسكرية أمريكية فورية لمقر السفارة، بينما نصب محتجون عراقيون خيامهم بمحيطها، ربما استعدادًا لبدء اعتصام مفتوح، ونفت الخارجية الإيرانية ضلوع طهران في الاحتجاجات عند السفارة.
وأضاف ترمب أن السفارة الأمريكية آمنة، موجهًا الشكر للرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي على استجابتهما بشأن تأمين السفارة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح وصف اقتحام السفارة بأنه تجاوز للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية، ويعد ضربًا لمصالح العراق وسمعته الدولية، واستهدافا لسيادة البلد.
ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الحكومة إلى تأكيد التزاماتها بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية، فيما قال نواب وسياسيون عراقيون أن ما حصل سيؤثر على أمن واقتصاد البلاد داعين إلى التهدئة وعدم الدفع نحو التصعيد.
محاولة اقتحام السفارة الأميركية والاعتداء على مقرها سلوك غير مقبول يضر بمصالح العراق العليا ويسيء لصورة شعبنا، وهو عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، وأدعو الحكومة إلى تأكيد التزاماتها بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية.— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) December 31, 2019
وأعلن البنتاغون أنه سيرسل فورًا حوالي 750 جنديًا إضافيًا للشرق الأوسط، ردًا على الأحداث الأخيرة في العراق، وصرح مصدر أمني عراقي بأن جنودًا من مشاة البحرية الأمريكية وصلوا مع أسلحتهم وعتادهم على متن طائرة مروحية، لمجمع سفارة بلادهم في بغداد مساء الثلاثاء، تحسبًا لأي تطور في الأحداث بمحيط السفارة.
وكان آلاف المدنيين ومنتسبون للحشد الشعبي احتشدوا أمام السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد، تنديدا بالغارات الأمريكية على مواقع للحشد في محافظة الأنبار الأحد الماضي.
واقتحم العشرات من المحتجين أمس، مبنى السفارة وأضرموا فيها النيران وأحرقوا أبراج الحراسة، قبل أن ينسحبوا إلى محيط السفارة مع وصول تعزيزات أمنية مكثفة، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق قنابل من قبل قوات الأمن لتفريق المحتجين.
من جهته توعد أبو آلاء الولائي الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" -أحد فصائل الحشد الشعبي- أمس الثلاثاء، بحصار معسكرات القوات الأمريكية في العراق، وذكّر بحادث حصار السفارة الأمريكية في إيران عام 1979.
وقالت كتائب حزب الله العراقي -وهي من فصائل الحشد الشعبي- إن اقتحام السفارة ليس سوى الدرس الأول "أما الدرس الثاني سيكون بإقرار قانون يصوت عليه مجلس النواب لإخراج القوات المحتلة –التي سفكت دماء العراقيين- وتوابعها من العراق."
أليس غريباً !!أن يتمكن محتجون عراقيون من الوصول الى #السفارة_الامريكية داخل #المنطقة_الخضراء بسهولة ويسر بينما سقط المئات غيرهم من المحتجين قتلى بالقنص على جسر الجمهورية لمحاولاتهم الوصول لنفس المنطقة !الأمر لايحتاج تفسير ولدينا عقول نفقه بها .#العراق_ينتفض #نازل_اخد_حقي pic.twitter.com/s7RWyp7usN— طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) December 31, 2019
December 31, 2019
اقتحام سفارة الولايات المتحدة في العراق عمل لا ينم عن حنكةٍ سياسية ويعتبر عملاً غير مدروس سيضع العراق في عزلة دولية ويعرضهُ لعقوبات اممية سيّما وقد ظهرت فيه صور لشخصيات قيادية في الدولة .— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) December 31, 2019
سفارات الدول تمثل دولها بحجمها وحدودها وتاثيراتها والاعتداء عليها مدان ويعكس ضعف الدولة في الايفاء بالتزاماتها ومعاهداتها.— Dr. M.Iqbal Alsaidaly (@MIAlsaidaly) December 31, 2019
كيف سينظر العالم للعراق وكيف سيستقبل المجتمع الدولي ماحدث اليوم.
لم تستنفذوا السياقات الدستورية والقانونية بعد لتذهبوا لهذا السلوك.
لا تعبثوا بأمن العراق..
هل تعلمون نتائج الحرب مع امريكا— Atheel Alnujaifi (@AtheelAlnujaifi) December 31, 2019
- إيقاف تصدير النفط العراقي وانهيار الاقتصاد العراقي
- تحويل السلاح الجوي العراقي الى خردة
- قطع معظم الدول علاقتها والدول التي تبقى تستغل العراق لكي تحصل على ما يستحق تحمل الغضب الامريكي
- بناء مناطق في العراق علاقات مباشرة مع الولايات المتحدة
أيها العراقيون الشرفاء:— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) December 31, 2019
سؤال في منتهى البراءة والسذاجة السياسية!
هل عرفتم اليوم بيَدِ مَنْ مفاتيح ومغاليق أسوار المنطقة الخضراء، يدخلون فيها مَنْ يريدون ويخرجون منها مَنْ لا يريدون؟
هل عرفتم المُلثَّم الذي كان يطلق النار على متظاهرينا ويقتلهم؟#شني_هاي
ليش تتحارش بالطرف الثالث؟!