العراق
الأربعاء 1 يناير 2020 09:23

ترمب يهدد إيران وردود فعل عراقية بشأن اقتحام السفارة الأمريكية

محتجون عراقيون يشعلون النار في غرفة استقبال بالسفارة الأمريكية
رويترز
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بأنها "ستدفع ثمنا باهظا" بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وحمّل طهران المسؤولية كاملة عن أي خسائر تقع نتيجة اقتحام السفارة.

لكنه في الوقت ذاته، قال إنه لا يريد حربًا مع إيران، وتزامن ذلك مع تأكيدات من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، بإرسال تعزيزات عسكرية أمريكية فورية لمقر السفارة، بينما نصب محتجون عراقيون خيامهم بمحيطها، ربما استعدادًا لبدء اعتصام مفتوح، ونفت الخارجية الإيرانية ضلوع طهران في الاحتجاجات عند السفارة.

وأضاف ترمب أن السفارة الأمريكية آمنة، موجهًا الشكر للرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي على استجابتهما بشأن تأمين السفارة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح وصف اقتحام السفارة بأنه تجاوز للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية، ويعد ضربًا لمصالح العراق وسمعته الدولية، واستهدافا لسيادة البلد.

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الحكومة إلى تأكيد التزاماتها بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية، فيما قال نواب وسياسيون عراقيون أن ما حصل سيؤثر على أمن واقتصاد البلاد داعين إلى التهدئة وعدم الدفع نحو التصعيد.

وأعلن البنتاغون أنه سيرسل فورًا حوالي 750 جنديًا إضافيًا للشرق الأوسط، ردًا على الأحداث الأخيرة في العراق، وصرح مصدر أمني عراقي بأن جنودًا من مشاة البحرية الأمريكية وصلوا مع أسلحتهم وعتادهم على متن طائرة مروحية، لمجمع سفارة بلادهم في بغداد مساء الثلاثاء، تحسبًا لأي تطور في الأحداث بمحيط السفارة.

وكان آلاف المدنيين ومنتسبون للحشد الشعبي احتشدوا أمام السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد، تنديدا بالغارات الأمريكية على مواقع للحشد في محافظة الأنبار الأحد الماضي.

واقتحم العشرات من المحتجين أمس، مبنى السفارة وأضرموا فيها النيران وأحرقوا أبراج الحراسة، قبل أن ينسحبوا إلى محيط السفارة مع وصول تعزيزات أمنية مكثفة، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق قنابل من قبل قوات الأمن لتفريق المحتجين.

من جهته توعد أبو آلاء الولائي الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" -أحد فصائل الحشد الشعبي- أمس الثلاثاء، بحصار معسكرات القوات الأمريكية في العراق، وذكّر بحادث حصار السفارة الأمريكية في إيران عام 1979.

وقالت كتائب حزب الله العراقي -وهي من فصائل الحشد الشعبي- إن اقتحام السفارة ليس سوى الدرس الأول "أما الدرس الثاني سيكون بإقرار قانون يصوت عليه مجلس النواب لإخراج القوات المحتلة –التي سفكت دماء العراقيين- وتوابعها من العراق."

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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السفارة الأمريكية في بغداد
بغداد
العراق
ترمب
اقتحام
إيران
الحشد الشعبي العراقي

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