الثلاثاء 25 يونيو 2019 19:54
ترمب يهدد إيران برد "ساحق" على أي هجوم
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "برد ساحق" إذا هاجمت إيران "أي شيء أمريكي".
التفاصيل:
- ترمب كتب على تويتر "أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو".
- ترمب: بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع.
- ترمب: قادة إيران يفهمون فقط القوة، والولايات المتحدة أقوى قوة عسكرية في العالم الى حد بعيد.
- ترمب: القيادة الإيرانية لا تفهم معنى كلمات "لطيف" أو "تعاطف" لم يفهموها ابدا.
- ترمب: الشعب الإيراني الرائع يعاني وبدون أي سبب على الإطلاق. قيادته تنفق كل أموالها على الإرهاب، والقليل على أي شيء آخر.
....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019
خلفيات
- ترمب كان يرد على بيان إيران الذي وصف تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا"، قائلا إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية.
- إيران: العقوبات الأمريكية تكشف "كذب" واشنطن بشأن عرضها إجراء محادثات دبلوماسية.
- واشنطن فرضت عقوبات على المرشد الأعلى للجمهورية في إيران علي خامنئي و8 من كبار قادة الحرس الثوري.
- وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قال إنه سيتم إدراج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
- ساد التوتر بين إيران وبين الولايات المتحدة منذ العام الماضي، عندما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى كبرى وأعاد فرض العقوبات عليها.
- التوتر تصاعد منذ أسابيع بعد تعرض ناقلات نفط لهجمات في الخليج، اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عنها، قبل ان تسقط طهران طائرة أمريكية مسيرة للتجسس بحجة اختراقها للمجال الجوي الإيراني.
- ترمب ذكر أنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية ردا على إسقاط الطائرة، قائلا إن الضربات كانت ستتسبب في موت 150 مدنيا.
المصدر
وكالات
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