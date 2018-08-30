ترمب
الخميس 30 أغسطس 2018 12:28

ترمب يهاجم صحفيا ساهم في إسقاط نيكسون

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) صحفيا ساهم في كشف قضية ووتر غيت التي مهدت لإسقاط الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشاد نيكسون.
وهذه التفاصيل:
  • ترمب اتهم الصحفي كارل برنستين بأنه يختلق القصص.
  • الصحفي الأمريكي كارل برنستين وزميله بوب وودوارد قادا فريق صحيفة واشنطن بوست في التحقيق بقضية التجسس على مقر الحزب الديمقراطي بمبنى ووترغيت.
  • كشف برنستين عن علاقة تربط عملية التجسس بالبيت الأبيض ما أدى إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974.
  • ترمب كتب على تويتر: "الفوضوي كارل برنستين، رجل يعيش في الماضي ويفكر كمنحط أحمق، يختلق القصة وراء القصة، بات محل سخرية في كل أنحاء البلاد".
  • ترمب هاجم شبكة سي إن إن أيضا قائلا "الشبكة ممزقة من الداخل بسبب كشف كذبة كبيرة لهم وهم يرفضون الاعتراف بالخطأ.
  • وشارك برنستين في تقرير لسي ان ان أشار فيه نقلا عن مصادر إلى ما قاله مايكل كوهين محامي ترمب بمعرفة الرئيس مسبقا باجتماع جرى في يوينو/ حزيران عام 2016 مع الروس.
  • كان من المتوقع أن يتشارك الروس بمعلومات سيئة عن المرشحة الديمقراطية للرئاسة حينها هيلاري كلينتون.
  • وردت "سي إن إن" على ترمب بالقول "لا تخطئ أيها الرئيس، سي إن إن لا تكذب، نحن ننشر الأخبار".
  • سي إن إن قالت إنها تنشر أيضا عندما يكذب أصحاب السلطة، وأنها تتمسك بتقاريرها وصحفييها.
  • يأتي هجوم ترمب على برنستين مع ترقب صدور كتاب لبوب وودوارد، شريك كارل في كشف فضيحة ووترغيت، عن ترمب.
  • يحمل الكتاب الذي سيصدر في 11 سبتمبر/ أيلول عنوان "خوف: ترمب في البيت الابيض".
  • الكتاب يكشف تفاصيل غير مسبوقة عن الحياة المروعة داخل البيت الابيض في ظل رئاسة ترمب بحسب الناشر سيمون وشوستر.
المصدر
فرانس برس
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دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
ووترغيت
ريتشارد نيكسون
كارل برنستين
بوب وودوارد
واشنطن بوست

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