ترمب
الثلاثاء 6 فبراير 2018 12:47

ترمب يهاجم بشدة ديمقراطيين لم يصفقوا له ويصفهم بالخونة

ترمب يهاجم ديمقراطيين لم "يصفقوا " له ويصفهم بالخيانة
رويترز
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعنف الإثنين بعض البرلمانيين الديموقراطيين الذين لم يصفقوا له خلال خطابه عن حال الاتحاد، واتهمهم بـ"الخيانة".

وفي كلمة في سينسيناتي بولاية أوهايو شمال البلاد، تطرق ترمب إلى أصداء الخطاب الذي ألقاه قبل أسبوع في الكونغرس، مشيرا إلى سلوك خصومه السياسيين.

وأوضح ترمب "قلت إن معدل البطالة بين السود في أدنى مستوى له، ساد صمت مطبق، ولم ترتسم أي ابتسامة".

وأضاف ترمب إن "الأمر بلغ نقطة لم أعد معها أرغب في أن أنظر إلى هذا الجانب لأن فيه بصراحة طاقة سيئة".

وتابع ترمب "أحدهم وصف الأمر بالخيانة. لم لا؟ أيمكننا تسمية ذلك خيانة؟ لم لا؟"، مشيرا إلى أنه "لم يكن يبدو عليهم إنهم يحبون بلدهم". وقال إنه وضع "محزن جدا".

في خطابه الأول عن حالة الاتحاد - بعد سنة شهدت جدلا وفضائح - أطلق ترمب دعوة إلى الاتحاد، كما دعا أعضاء الحزبين إلى العمل للتوصل إلى تسويات حول كل القضايا من الهجرة إلى البنى التحتية.

المصدر
فرانس برس
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ترمب
الديمقراطيين
انتقاد
حال الاتحاد
خطاب
خيانة

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