صفقة القرن
الثلاثاء 28 يناير 2020 21:57

ترمب ينشر خريطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية

ترمب (يمين) مستقبلا نتنياهو (يسار) في البيت الأبيض
رويترز
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خريطة للحدود المقترحة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية حسب خطة السلام التي أعلنها في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

ونشر ترمب الخريطة معلقا باللغات العربية والعبرية والإنجليزية في تغريدات مختلفة.

وكتب ترمب باللغة العربية: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".

وأعاد البيت الأبيض نشر تغريدة ترمب.

فيما كتب ترمب بالإنجليزية: "سأقف دائما مع دولة إسرائيل ومع الشعب اليهودي. أدعم تماما أمنهم وسلامتهم وحقهم في العيش داخل أرضهم التاريخية. حان وقت السلام!".

 

 

المصدر
تويتر
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دونالد ترمب
الدولة الفلسطينية

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