ترمب ينتقد "ناسا" ويعتبر القمر جزءا من المريخ!

وحث ترمب الوكالة على التركيز بدلا من ذلك على مبادرات "أكبر بكثير" مثل الذهاب إلى المريخ، ما يقلص من دعمه السابق للمبادرة الخاصة بالقمر.

واعتبر ترمب أن "القمر جزء من المريخ"، في تعليق لقي ردودا إعلامية ساخرة.

ما القصة؟

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!