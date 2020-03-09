الولايات المتحدة
الاثنين 9 مارس 2020 20:27

ترمب يلوم السعودية وروسيا في تراجع الأسهم الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باللوم على معركة حصص سوق النفط الدائرة بين السعودية وروسيا وعلى "أخبار كاذبة" لم يحددها في التراجع المطرد لأسعار الأسهم الأمريكية اليوم الإثنين.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية سبعة في المئة اليوم وهوى المؤشر داو جونز الصناعي ألفي نقطة بعد انحدار أسعار النفط بما يصل إلى 22 في المئة.

وكتب ترمب في تغريدة "السعودية وروسيا تتعاركان على سعر النفط وتدفقاته. ذاك، والأخبار الكاذبة، هما السبب في تراجع السوق."

وفي إشارته إلى "الأخبار الكاذبة"، بدا أن ترمب يعني التغطية الإعلامية لفيروس كورونا(كوفيد-19).

وفي تغريدة منفصلة، هون من أثر فيروس كورونا، مقارنا عدد وفيات الأمريكيين بسببه بالعدد الأكبر لوفيات الإنفلونزا الموسمية.

وقال "لا إغلاق لأي شيء، الحياة والاقتصاد يمضيان.. أعملوا التفكير في ذلك!"

وقال ترمب في سلسلة تغريدات إن تهاوي أسعار النفط سيعود بالنفع على الأمريكيين. وقال "جيد للمستهلك، أسعار البنزين تنزل!"

أحدث انتشار الفيروس في أنحاء العالم هزة في الأسواق العالمية.

ولطالما أشار ترمب على مدار رئاسته إلى ارتفاع أسعار الأسهم وصعود مؤشرات السوق إلى مستويات قياسية كعلامة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ويخوض ترمب الانتخابات للفوز بفترة رئاسة ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الولايات المتحدة
السعودية
روسيا
نفط

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