البيت الأبيض
السبت 29 يوليو 2017 01:01

ترمب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة تعيين وزير الأمن الداخلي جون كيلي في منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفا لرينس بريبوس.

وقال ترمب في تغريدة دونها على حسابه بموقع تويتر " يسرني أن أبلغكم بأني عينت الجنرال الوزير جون كيلي لتولي منصب كبير الموظفين في البيت الأبيض وهو أمريكي عظيم وقام بعمل رائع في الأمن الداخلي ولقد كان نجما حقيقيا في إدارتي وأود أن أشكر بريبوس على خدمته وتفانيه في بلده. لقد أنجزنا الكثير معا وأنا فخور به".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن بريبوس استقال من منصبه يوم الخميس لكن لم يصدر أي إعلان يؤكد ذلك.

ومنذ تولي ترمب الرئاسة في يناير كانون الثاني الماضي شهد البيت الأبيض استقالات وتغييرات.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
ترمب
البيت الأبيض
ترامب
رينوس برينوس

اقرأ أيضا

Thumbnail
الأقصى ينتصر والفلسطينيون يحتفلون
Thumbnail
مرتكب حادث الطعن في هامبورغ من مواليد الإمارات

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا