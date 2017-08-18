الولايات المتحدة
الجمعة 18 أغسطس 2017 21:19

ترمب يقيل كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيف بانون

ستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين المقال
ستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين المقال
رويترز
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب أقال كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيف بانون.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وستيف بانون اتفقا على أن هذا سيكون اليوم الأخير لستيف. نحن ممتنون لخدماته ونتمنى له التوفيق".

وقال مصدر مطلع على القرار، الذي كان قيد البحث منذ فترة، إن بانون منح فرصة لترك المنصب بنفسه. وقال المصدر "الرئيس حسم قراره بشأن الأمر خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف "منحوه فرصة للاستقالة وهو على علم بأنه كان سيجبر على ذلك". وكان كيلي يقيم دور بانون في البيت الأبيض.

وتعرض بانون لانتقادات عديدة منذ اختياره لمنصبه، ويقول منتقدوه إنه عنصري ينادي بتفوق العرق الأبيض.

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الفرنسية
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الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مستشار الرئيس ترامب

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