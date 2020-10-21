الولايات المتحدة
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 12:21

ترمب يقطع مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" ويهدد بنشرها قبل موعدها

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء بنشر مقابلة تلفزيونية مطولة قبل بثها، بينما قال إنها محاولة لفضح "تحيز" المحاورة.

ويوضح تعليق ترمب، الذي كتبه على حسابه في تويتر، أن المقابلة مع الصحفية ليزلي ستال، من برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس"، انحرفت إلى منطقة أثارت غضب الرئيس. 

هذا و كتبت شبكة "سي بي إس" على تويتر أن ترمب قطع المقابلة مع ستال خلال تصوير حلقة من برنامج 60 دقيقة ستجمع المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية. 

وقال ترمب في تغريدة "يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في نقل المعلومة، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال الخاصة ببرنامج60  دقيقة، قبل موعد بثها المباشر" 

وأضاف "سيتم القيام بذلك حتى يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما تدور حوله المقابلة الوهمية والمتحيزة".

وفي تغريدة منفصلة، وصف ترمب المقابلة بأنها "تدخل انتخابي مروع".

ولطالما اتهم ترمب وسائل الإعلام الأمريكية بالتحيز ضده، لكن بث المقابلة قبل موعدها المقرر يوم الأحد القادم سيكون أمرا غير معتاد  للغاية.

المصدر
الألمانية
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الانتخابات الأمريكية

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