ترمب يقر بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

ترمب يتحدث عن قمة هلسنكي في اجتماعه مع المشرعين -17 يوليو رويترز

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تصريحات سابقة، وقال إنه يَقبل بما توصلت إليه تحقيقات الاستخبارات الأمريكية مِن أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأضاف في تصريحات في البيت الأبيض، أن التدخل الروسي لم يؤثر في نتائج تلك الانتخابات. رد الديمقراطيين: قلّل الديمقراطيون المعارضون من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التراجع عن التعليقات التي أدلى بها الإثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اتهم ترمب بمحاولة "التملص" مما قاله يوم الإثنين في هلسنكي.

شومر قال إذا لم يستطع الرئيس أن يقول مباشرة لبوتين إنه على خطأ وإن وكالات استخباراتنا على صواب، فهذا غير فعال الآن. تشاك شومر: ترمب حاول "التملص" مما قاله في هلسنكي أمّا نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية في مجلس النواب، وهي أيضا من الديمقراطيين، فقد قالت إن توضيح ترمب "يحرج أمتنا أكثر".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال إنه "أخطأ التعبير" في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن موضوع التدخل في الانتخابات.

ترمب أشار إلى أنه كان يقصد أن يقول إنه لا يرى أي سبب لعدم اعتبار روسيا هي المسؤولة عن التدخل.

ترمب واجه انتقادات بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، في المؤتمر الصحفي والتي قوضت النتائج التي توصلت إليها وكالات الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق بالتدخل. بوتين يستمع لحديث دونالد ترمب في هلسنكي-16 يوليو عاد ترمب في وقت متأخر الإثنين من العاصمة الفنلندية هلسنكي التي استضافت قمته مع بوتين.

تعرض ترمب لانتقادات شديدة، بما في ذلك من مشرعين في حزبه الجمهوري، لفشله في معارضة إنكار بوتين للتدخل في الانتخابات.

كرر ترمب، خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، كلامه بأن تصرفات روسيا لم يكن لها أي تأثير على نتائج انتخابات عام 2016.

ترمب أكد أن اجتماعه مع بوتين كان "أفضل" من اجتماع حلف شمال الأطلسي (ناتو). استطلاع: ترمب يسيء التعاطي في العلاقات مع روسيا: أظهر استطلاع للرأي أجرته (رويترز/إبسوس ) أن ما يربو على نصف الأمريكيين لا يوافقون على الطريقة التي يتعاطى بها ترمب مع روسيا.

الاستطلاع جاء بعد قمة ومؤتمر صحفي مثيرين للجدل بين ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

42% ممن جرى استطلاعهم، قالوا إنهم يؤيدون أداء ترمب في المنصب مقارنة مع متوسط يومي بين 40 و44% منذ بداية يوليو/ تموز.

وجد الاستطلاع أن 55 % يرفضون طريقة تعاطي ترمب مع العلاقات الروسية في حين أقرها 37% .

في أوساط الجمهوريين أيّد 71 % طريقة تعامل الرئيس مع الملف الروسي مقابل 14 % بين الديمقراطيين.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن ترمب لا يزال يحظى بدعم واسع بين الناخبين الجمهوريين على الرغم من الانتقادات التي وجهها له زعماء الحزب بسبب كلماته وأفعاله خلال رده على الأسئلة في المؤتمر الصحفي مع بوتين.