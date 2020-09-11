الولايات المتحدة
الجمعة 11 سبتمبر 2020 11:10

ترمب يقارن نفسه بـ"تشرشل" في الاستجابة لأزمة كورونا (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان
الفرنسية
قارن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه برئيس الوزراء البريطاني في زمن الحرب "ونستون تشرشل" عندما كان يهدئ الشعب خلال القصف النازي للندن، مبررا بذلك تهوينه من خطر جائحة كورونا.

واستشهد ترمب بمغالطة تاريخية، قائلا إن تشرشل كان يذهب غالبا إلى أحد الأسطح في لندن ويتحدث أثناء القصف النازي للمدينة خلال الحرب  العالمية الثانية.

وأضاف ترمب خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان أمس الخميس "لقد كان (تشرشل) يتحدث دائما بهدوء.. لقد فعلنا ذلك بالطريقة الصحيحة وقمنا بعمل لم يقم به أحد.. وكنا بالتأكيد أفضل دولة عظمى في استجابتنا للجائحة".

من جانب آخر نشر مغردون أمريكيون مقطع صوتي لتشرشل إبان الحرب العالمية الثانية يتحدث فيه عن أنه ليس لديه ما يقدمه سوى "الدم والكدح والدموع والعرق"، وأن أمام البريطانيين "محنة من أكثر المحن فظاعة".

ويواجه الرئيس انتقادات بعد أن أقر في مارس/آذار بأنه تعمد التهوين من خطورة فيروس كورونا المستجد من أجل تجنب إثارة الذعر، بحسب كتاب جديد للصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، سُئل ترمب خلال مؤتمر صحفي عن سبب "كذبه" على الجمهور الأمريكي بشأن خطورة الفيروس، فقال "لم أكذب. ما قلته هو أننا يجب أن نكون هادئين، لا يمكن أن نشعر بالذعر".

يشار إلى أن الولايات المتحدة من بين أكثر الدول تضررا من الجائحة، وسجلت حتى الآن أعلى معدل وفيات وإصابات على مستوى العالم بأكثر من 190 ألف وفاة وأكثر من ستة ملايين إصابة.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
ترمب
وينستون تشرشل
كورونا

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