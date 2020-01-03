مقتل قاسم سليماني
الجمعة 3 يناير 2020 19:39

ترمب يغرد مجددا مع تزايد التوترات عقب مقتل قاسم سليمان

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إن "إيران لم تفز يوماً بحرب، لكنها لم تخسر مفاوضات على الإطلاق".

جاء ذلك في تغريدة لترمب على موقع تويتر، بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية في بغداد.

وقبل ساعات، أعاد ترمب نشر تغريدة سابقة تقول إن "مئات المحتجين قتلوا هذا العام (2019) في العراق بعد أن حث سليماني الحكومة الموالية لإيران على استخدام أقصى قدر من القوة".  

وأضاف "في سوريا قام سليماني بدور محوري في حملة القمع التي مارسها نظام الأسد على المحتجين بدءا من 2011، مما تسبب في قتل واختفاء مئات الآلاف".
وكتب ترمب في تغريدة أخرى إن "الجنرال قاسم سليماني أسقط آلافالأمريكيين بين قتيل وجريح على مدى فترة طويلة من الوقت وكان يدبر لقتل المزيد والمزيد".

وفجر الجمعة، أكدت الولايات المتحدة، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

وقتل إلى جانب سليماني، أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر اليوم الجمعة.
واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية سليماني، في بيان لها، بأنه "كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة".

قاسم سليماني


وهدفت الضربة الأمريكية إلى "ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد فيه بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني.

ويأتي هذا التصعيد بعد أعمال عنف رافقت مظاهرات أمام سفارة واشنطن في بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجا على قصف الولايات المتحدة كتائب حزب الله العراقي المقرب من إيران، الأحد، الأمر الذي  أدى إلى مقتل 28 مسلحا وإصابة 48 آخرين، في محافظة الأنبار.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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