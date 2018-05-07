الاثنين 7 مايو 2018 23:12
ترمب يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سوف يعلن قراره بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الدولي مع إيران غدا (الثلاثاء).
وكتب ترامب على موقع تويتر "سأعلن قراري بشأن الاتفاق مع إيران غدا من البيت الأبيض في الساعة الثانية مساء".
ويأتي الاعلان قبيل انقضاء المهلة التي أعلنها ترمب، والمفترض أن تنتهي السبت القادم، والتي هدد الرئيس الأمريكي أن يعلن فيها الانسحاب من الاتفاق ما لم يعمل الأوربيون الموقعون على الاتفاق على إصلاح ما يصفه "بعيوبه الرهيبة".
ويقضي الاتفاق، الذي وقعته الدول الخمس دائمة العضوية وألمانيا مع إيران عام 2015، بتخفيف العقوبات الدولية على طهران في مقابل تعهدها بالتخلي عن جزء من برنامجها النووي لمدة 10 سنوات بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية.
المصدر
وكالات
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