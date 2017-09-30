الولايات المتحدة
السبت 30 سبتمبر 2017 09:33

ترمب يعلن قبول 45 ألف لاجئ فقط خلال السنة المالية 2018

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مذكرة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون نشرها البيت الأبيض الجمعة إن الولايات المتحدة ستقبل 45 ألف لاجئ كحد أقصى خلال السنة المالية 2018.

واقترحت الإدارة هذا الحد الأقصى في تقرير للكونغرس الأربعاء، ويعد هذا أدنى حد أقصى منذ عام 1980 على الأقل.

 ويقول مدافعون عن اللاجئين إن خفض الحد الأقصى يعد تجاهلا للأزمات الإنسانية المتصاعدة في أرجاء العالم، والتي تدفع الناس إلى الهروب من بلادهم بأعداد أكبر، ويمثل تخليا عن الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة.

وتقول إدارة ترمب إن خفض الحد الأقصى ضروري حتى يمكن للمسؤولين الأمريكيين مواجهة العدد المتراكم الآخذ في التصاعد من طالبي اللجوء داخل الولايات المتحدة ولفحص اللاجئين بشكل أفضل.

وقالت الإدارة في تقريرها للكونغرس الذي راجعته إنها قد تقوم بتقييم اللاجئين بناء على "احتمال نجاح اندماجهم وإسهامهم في الولايات المتحدة".

وقال جوزيف كاسيدي وهو عضو في مركز ويلسون ومسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية إن "القلق بشكل أساسي هو أن يُجرى هذا التقييم ليس على أساس كل حالة على حدة وإنما ربما يكون متحيزا ضد ديانات أو جنسيات معينة".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الكونغرس الأمريكي
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